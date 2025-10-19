El día que “el loco” Álvaro Uribe Vélez sorprendió a José Gabriel. Sale a la luz anécdota

José Gabriel Ortiz lleva más de 25 años con su programa de televisión por donde han pasado líderes políticos, empresariales, artistas, y diferentes personalidades del país.

“Yo, José Gabriel” empezó a transmitirse en Colombia cuando nacieron los canales de televisión privados en Colombia y el Canal RCN le apostó a este formato, en este entonces, con un presentador disruptivo: un ingeniero industrial que no conocía nada de los set de televisión, pero que tenía un estilo particular que enamoró a los colombianos.

Con un marcado acento cachaco, de buen humor, buen conversador y curioso, José Gabriel empezó a conquistar las audiencias y su programa ha sido uno de los más exitosos del país.

Por esa razón, han pasado centenares de invitados aunque Jose Gabriel recordó uno de los programas que, para él, fue uno de los más exitosos. En 2001, en plena época electoral, empezaban a conocerse nombre de aspirantes presidenciales y allí salió Álvaro Uribe Vélez, un antioqueño que pocos conocían.

“Yo no lo conocía y él tenía el 2 % de reconocimiento en las encuestas. A través de unos amigos, él me abordó y me dijo que quería ir al programa. Yo le dije que sí, que algún día lo llevaba, pero nunca le paré bolas porque realmente pensé que no se daría".

Sin embargo, con el paso de la campaña los discursos de los aspirantes se iban conociendo y hubo uno de Uribe que le llamó la atención al presentador y fue clave para que lo llevara a su programa.

“Un día le escuché un discurso muy audaz contra las Farc y llamé a Felipe López a decirle que este loco de Álvaro Uribe es como bueno y debe ser divertido. Él me dijo que Uribe era divertido, que recitaba, que se sabía de memoria los discursos de Jorge Eliecer Gaitán y que era muy bueno".

Agregó: “Cuando Uribe me abordó intercambiamos teléfonos y lo llamé. Me contestó en su tono amable e inconfundible y a raíz de ese programa le metí una yegua blanca a la que le pinté la palabra Colombia y lo entrevisté haciendo la comparación de que el país era un potro salvaje que cómo se iba a montar en eso y tal”.

Pero la idea de José Gabriel estuvo a punto de convertirse en un desastre en el set de grabación porque pasó algo que casi se sale de control.

“Hice una seña, entró la yegua blanca, él se sorprendió y estaba todo listo para que la montara. Se paró al frente de ella, empezó a consentirla y me decía que primero había que conocerla mucho y tal. Pero la banda de César Mora hacía descargas en algunos momentos del programa y la yegua, que era fina y hermosa, en una de esas descargas se le soltó al vaquero y quedó libre. A mí me dio miedo que esta yegua emberracada se le fuera encima al público", contó.

Uribe con caballo | Foto: Tomada de Twitter: @AlvaroUribeVel

Durante la conversación en Sin Filtro en SEMANA, José Gabriel confesó que por un instante pensó que todo acabaría mal porque la yegua estaba descontrolada totalmente.

“El animal le pegó una pata a una cámara que dañó y Uribe me dijo: tranquilo José Gabriel, yo le tranquilizo la yegua. Empezó a decirle unas cosas rarísimas como de mago y de un momento a otro calmó la yegua a tranquilizarse, le decía unas vainas rarísimas, pero la calmó“.

El presentador cuenta que se sorprendió porque lo que decía Uribe no era algo claro y que parecía un mago, miraba directamente al animal e intentaba transmitirle tranquilidad. “Cuando la calmó me dijo: mire José Gabriel, ahí tiene a Colombia controlada”.

Finalmente, el programa fue un éxito y lo que pasó con la yegua sirvió para que Uribe mostrara al país cómo podía controlar lo que pasaba en aquel entonces en los territorios donde las Farc llenaban de temor a los colombianos.