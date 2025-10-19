José Gabriel: “Es imposible que haya un Gobierno más corrupto que el de Petro”

Aunque José Gabriel Ortiz entró al mundo de la televisión colombiana hace más de 25 años, es una voz autorizada para hablar de política. Durante todo este tiempo, ha tenido en su programa a diferentes líderes políticos y conoce muy bien ese sector.

Además, conoce a diferentes políticos y a la política, lo que le permite hablar tranquilamente sobre estos asuntos. Además, en diferentes épocas de su vida ha sido un exitoso diplomático y sabe muy bien cómo funciona un gobierno.

Por esa razón, en diálogo con Sin Filtro en SEMANA, opinó sobre la realidad que está viviendo actualmente Colombia.

Confesó que puede ser definido como una persona de centro y que, incluso, en el pasado pudieron decir de él que era de centro izquierda porque su padre era un liberal “vieja guardia” que le enseñó sobre muchos conceptos sociales que los partidos han perdido actualmente.

Y aunque su pensamiento político sea de ese tipo, José Gabriel cambió sus ideales por cuenta de lo que viene pasando con el Gobierno de Gustavo Petro.

“Yo estoy muy preocupado, muy preocupado porque veo que el señor Petro es una persona que cuando está acorralada, yo lo veo así, es una persona muy peligrosa y que es capaz de proponer, modificar o hacer cualquier cosa sorprendente”.

Además, habló sobre todos los escándalos de corrupción que se han presentado en los últimos meses. “Nunca ha habido, nunca ni creo que pueda haber, un gobierno más corrupto que este. Todas las personas que rodean al señor Petro en el gobierno, tienen un pleito con la justicia: su hijo, su señora, su hermano, todos. Es imposible conseguir un gobierno más corrupto que este, es increíble“.

Por eso no duda en afirmar que sus ideales han cambiado un poco, ya que no está de acuerdo con la manera en que se quieren hacer las cosas por parte del Ejecutivo.

“Este Gobierno me ha radicalizado un poco y yo tiro a la derecha en este momento con tal de cambiar totalmente este gobierno y el estilo de gobernar. Hay que hacer muchas reformas porque hay muchas injusticias, pero no como que el señor Petro quiere imponerlas a la fuerza”.

Como el país está en medio de una campaña electoral, ya que en 2026 se elegirá al reemplazo de Gustavo Petro, José Gabriel tiene una preocupación adicional. “Veo que el centro y la derecha no están unidos y eso genera inquietud”, dijo.

Sobre las redes sociales y su papel en la campaña electoral, el querido presentador colombiano dice que desplazaron otras maneras de hacer política en el país y que actualmente tienen una influencia muy grande.

“La plaza pública está quedando atrás, primero por la seguridad, y segundo por las redes sociales. En eso Petro ha sido muy hábil y las bodegas petristas se mueven muchísimo. Las redes sociales han cambiado el estilo político y su influencia en las decisiones del público”.

Diego Bonilla y José Gabriel Ortiz. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

Tampoco está de acuerdo con que se hayan regulado las encuestas, proyecto aprobado por el Congreso, ya que esa guía sobre los candidatos está perdida.