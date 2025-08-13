Suscribirse

El efectivo ritual que se debe hacer en agosto para atraer dinero y abundancia en la segunda mitad de 2025

Se deben seguir los pasos para lograr obtener cambios positivos en la realidad económica.

Redacción Gente
13 de agosto de 2025, 4:34 p. m.
Durante la noche de Año Nuevo hay varios rituales para atraer el dinero y la abundancia.
Durante la mitad del año se podrán realizar prácticas para aumentar la suerte y la abundancia | Foto: Getty Images/iStockphoto

Con la llegada de la segunda mitad del año, miles de personas suelen recurrir a rituales, prácticas y herramientas para fortalecer sus energías, trayendo situaciones positivas a su día a día.

Cerca del final del año, hay quienes buscan actividades o dinámicas lejos del plano terrenal, intentando a traer abundancia y dinero para lo que viene en los siguientes meses. Por tal motivo, la inteligencia artificial consultada arrojó un ritual sencillo, el cual se debe hacer en el octavo mes de 2025.

Para quienes buscan renovar sus energías y atraer oportunidades que impulsen su bienestar económico, este período es ideal para realizar procesos enfocados en abrir los caminos de la prosperidad. Entre las recomendaciones que soltó esta herramienta, existe un ritual especial que combina elementos simbólicos y prácticas ancestrales para invocar el dinero y la abundancia.

El trabajo remoto otorga mayor flexibilidad en la vida diaria.
Rituales para darle un cambio a la vida. | Foto: Getty Images
Contexto: Los signos del zodiaco con mayores probabilidades de ganarse la lotería en agosto de 2025, según la inteligencia artificial

Ritual para atraer dinero en agosto

Este ritual, sencillo pero poderoso, tiene como objetivo principal alinear la vibración personal con la frecuencia de la prosperidad, enviando al universo un mensaje claro de apertura y gratitud hacia la riqueza que está por llegar.

Para llevarlo a cabo, se requiere un pequeño espacio tranquilo en el hogar, donde no haya interrupciones. Sobre una mesa cubierta con un paño verde, se colocan tres monedas doradas, un billete de cualquier denominación, una vela dorada o amarilla y un vaso con agua limpia.

El proceso comienza encendiendo la vela con una cerilla de madera, evitando encendedores metálicos para no cortar la energía del ritual. Una vez encendida, la persona debe cerrar los ojos, respirar profundamente tres veces y visualizar un escenario en el que sus metas financieras ya se han cumplido.

Luego, se toman las monedas y se golpean suavemente entre sí, produciendo un sonido metálico que podría funcionar como una atracción a la riqueza. Mientras se realiza este gesto, se pronuncia en voz baja una afirmación positiva, como: “El dinero fluye hacia mí de manera constante, abundante y perfecta”. Este mantra debe repetirse al menos siete veces, siempre con convicción y seguridad.

EE.UU.
Rituales de abundancia. | Foto: Getty Images

El billete se coloca debajo del vaso con agua, representando que la prosperidad se encuentra protegida y nutrida. La vela debe permanecer encendida hasta consumirse por completo, ya que su luz actúa como guía para que las oportunidades económicas encuentren el camino hacia quien realiza el ritual. En caso de que deba apagarse por seguridad, se recomienda no soplarla, sino ahogarla con un apaga velas o con los dedos humedecidos.

Al finalizar, el agua del vaso debe arrojarse fuera de casa, preferiblemente hacia un jardín o maceta, para que la energía de la abundancia se siembre y crezca. Las monedas pueden guardarse en la cartera o monedero como amuleto durante todo el mes, mientras que el billete debe reservarse sin gastar hasta que finalice agosto, momento en el que podrá usarse para comprar algo que simbolice progreso personal o profesional.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

