“Bien, feliz, saliendo con alguien” “Vas a hacer que me funen otra vez , no ves que mi ex hoy sacó otra vez otro video. Otra vez. Amor, consíguete un novio, te quiero, que te vaya bien” añadió el influencer .

Su expareja, Pablo Ramírez había compartidos dos videos hace un tiempo en las redes sociales, aclarando las razones por las que ya no estaban juntos, que fue lo que había pasado y por qué no había hablar de lo sucedido.

“Cuando el problema con La Valdiri, dijo que lo iba a agarrar a muñequeras, yo no sé. Él tenía superpesado y lo estaba super planeado, pero él decía, “ Voy a contratar a alguien para que me pegue para yo salir en red que a decir que fue La Valdiri” dijo en el video.

Además, mencionó que la Cara no era su tipo de amigo porque no tiene los requisitos muy especiales: “Y él siempre me decía, “Cara, tú sabes que cara no es como mi tipo de amigos” y que cuando se iban para Barranquilla afirmaba “Por fin puedo descansar de Cara”.