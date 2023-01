El golpazo que se dio Carolina Soto mientras esquiaba en vacaciones

Carolina Soto, una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, en especial por el equipo de trabajo que integra con Carolina Cruz, Iván Lalinde, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas, con quienes comparte set en el magazine Día a Día, compartió un video en Instagram con el que le robó una sonrisa a sus seguidores.

En sus historias en esta red social, donde suma más de 3,5 millones de seguidores, dejó ver cómo le fue esquiando durante sus vacaciones. No solo es principiante en el tema, sino que los nervios que le produjo la posibilidad de caerse la llevaron a decir groserías frente a sus hijos, por lo que luego se disculpó.

En el clip, grabado por uno de sus amigos, Óscar González, se ve a la presentadora avanzando en la nieve con toda la precaución. De hecho, dice: “Ay, no. Me fui, me fui. Mar…, me fui. Me da miedo que me vaya a estrellar con alguien… Mar…, pilas”.

Ya luego, debido a las groserías que se le escaparon, la presentadora comenta: “Esto va sin filtros. Qué pena la palabrita”. Acto seguido, en la grabación se evidencia uno de los momentos más graciosos, en el que se resbaló y quedó con las piernas extendidas a punto de caerse.

“Oscar, ayuda, por favor. Ayuda, por favor, Óscar… Ni brazo ni pierna, puedo hacer más…”, le pide Carolina Soto a su amigo.

Él, sin embargo, expresó que prefería capturar el momento a ayudarle. “Lo siento, era ayudar o grabarte… Y como sé que mi amiga es capaz, con todo, preferí grabar”, dice Óscar González. Ya al final, cuando parecía que la presentadora había aprendido la técnica, se fue al piso.

Entre los comentarios al video, al que hizo eco la cuenta en Instagram La chismosa news, sobresalen: “A todo el mundo le pasa, cuando no saben, así se aprende” y “jajaja me pasó igual”.

Carolina Soto y sus planes para 2023

Carolina Soto, al igual que otros famosos, reveló cuáles eran sus propósitos para el 2023 en distintos ámbitos de su vida, destacando la parte laboral y lo que esperaba a futuro. En diálogo con la revista 15 Minutos, la presentadora mencionó sobre sus planes para el próximo año, señalando que por el momento no tenía intenciones de cambiar de trabajo.

La modelo indicó que por ahora desea continuar trabajando con Caracol en Día a día, por lo que derrumbaba todas las especulaciones o rumores que se generaran con respecto a su futuro en el formato televisivo.

“Deseo seguir trabajando en Día a día’”, dijo la presentadora de entretenimiento en la edición impresa, asegurando que para 2023 había pedido poder conservar esta experiencia y seguir conformando el equipo del matutino.

De igual manera, Soto mencionó que dedicará el otro año también a sus emprendimientos, enfocándose en ideas que le puedan servir y conquistar al público de distintos escenarios. “Ya tengo varios proyectos de emprendimiento por iniciar”, afirmó en el diálogo con el medio.

¿Tendrá hijos el año que se avecina?

Carolina Soto, en una entrevista al programa de chismes Lo sé todo, respondió si volvería a ser mamá. Según ella, con su esposo, Germán González, tomaron la determinación de no tener más hijos, por lo que él se sometió a una vasectomía.

Soto también afirmó en la entrevista que dicha decisión también fue iniciativa de González, quien le dijo que se podría someter a dicho procedimiento si ella estaba de acuerdo, para que ella misma estuviera más tranquila de no quedar en embarazo, pues los procesos que existen para las mujeres con el mismo fin son más invasivos, dolorosos y más propensos a complicaciones, razón por la cual él puso el pecho y sacó la cara por el matrimonio.

Carolina y Germán ya tienen dos hermosos hijos, Violetta y Valentino, a quienes se les ha visto en las redes sociales de la presentadora.