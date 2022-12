El gran cambio del actor que interpretó a Mateíto en ‘Pandillas, Guerra y Paz’

Pandillas, Guerra y Paz fue emitida a inicios de la década de los 2000; la generación de miles de adolescentes en el país estuvo marcada por esta novela. En medio de este relato, se plasmó la realidad que se vive en temas de delincuencia en la nación a través de las vivencias de varios de los integrantes de una pandilla de jóvenes de la capital del país.

Uno de los personajes más recordados por los colombianos es Mateíto, incluso aún circulan memes en redes sociales donde él es el protagonista y en que se destacan varias de las frases que el personaje usó en la serie.

El actor que interpretó a Mateíto es John Alexander Ortiz, quien también es recordado por los colombianos luego de que padeciese un grave accidente, producto de un disparo que acabó con la movilidad de sus piernas, un hecho que cambio su vida de manera radical.

Antes de su participación en Pandillas, Guerra y Paz, Ortiz también interpretó a Nano en De pies a cabeza y luego de culminar su participación en esa serie, John empezó a vivir una vida de excesos que luego le pasó factura.

Y fue el 26 de marzo del año 2000 cuando su vida cambio para siempre, John se encontraba departiendo con unos amigos en un bar, cuando en medio de un cruce de miradas otro de los asistentes al lugar le propinó un disparo.

Tras lo sucedido, el joven actor, quedo fuertemente afectado al conocer la noticia de que no iba a poder volver a caminar. John relató que en medio de la desesperanza y depresión, Dios fue su única salida segura, incluso el actor mencionó que gracias a su acercamiento con el Todo Poderosos pudo perdonar a quien le había ocasionado tanto dolor, la persona que le propinó el disparo,

Tras el suceso, su carrera actoral no finalizó allí y fue cuando pudo participar en más capítulos de la mencionada serie, incluso su talento se pudo visibilizar en países como Estados Unidos y México.

En la actualidad, John sigue recorriendo el camino que lo acerca a Dios en compañía de su esposa, Diana López. Producto del amor entre ambos, la pareja tiene dos hijos, una niña de 10 años y un niño de seis. Actualmente, el actor es el pastor de una iglesia judío mesiánica y se dedica a esto de lleno.

Jhon Alex Toro le contó a sus seguidores cómo fue su experiencia trabajando con Laura Acuña

Este jueves 22 de diciembre se estrenó en algunas salas de cine del país, el largometraje El último hombre sobre la Tierra, de la productora Dago García Producciones y que es protagonizada por el actor John Alex Toro y la presentadora y actriz Laura Acuña.

En este largometraje se narra la historia de Roberto ‘Piquiña’ Guzmán (John Alex Toro), un hombre intenso y ‘chabacán’ que está seguro de tener una oportunidad con Liliana (Laura Acuña), una ejecutiva de la empresa en donde trabajan.

En medio de una novena de aguinaldo en la compañía, Liliana le deja claro a ‘Piquiña’ que solo estaría con él si llegara a ser el último hombre sobre la tierra.

Lejos de imaginarlo, al día siguiente de la advertencia de Liliana a ‘Piquiña’, ocurrió en el mundo un inexplicable suceso y su compañero de trabajo se convirtió en el último hombre sobre la tierra.

Ahora, en medio de una entrevista con Noticias Caracol, Laura Acuña y John Alex Toro se refirieron a la experiencia al trabajar juntos para esta producción cinematográfica.

Al ser consultado sobre aquello que sentiría si fuera el último hombre sobre la tierra, el actor respondió al noticiero citado anteriormente: “a mí que me gusta hablar hasta por los codos, creo que me volvería loco. En el caso del personaje que interpreto solo se dedica a comer, beber, dormir, no necesita dinero”.

Entre tanto, sobre Laura Acuña manifestó: “Saber que iba a tener una compañera que no tenía experiencia en el set me dio un poquito de nervios, pero Laura superó todas las expectativas”.