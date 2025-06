Esta es la plata que le daría Jeff Bezos a Lauren Sánchez si su matrimonio no funciona

¿Quién manda?

La lucha entre Shakira y su expareja, el exfutbolista Gerard Piqué, tiene un nuevo capítulo. Según el medio español Vanitatis , citando a fuentes dentro del entorno del catalán, este seguiría “profundamente enamorado” de su pareja actual, Clara Chía, con quien comparte no solo su rutina diaria, sino también la vida de glamour y viajes en la que está inmersa con la leyenda del F. C. Barcelona y actual empresario deportivo.

“Shakira es quien manda en su vida, ella determina sus agendas y, para ejercer su labor de padre, él se pliega a todo”. Por ello, se dice que realmente los niños no pasan tanto tiempo con su padre, como se creía y como había asegurado Piqué en anteriores ocasiones en diálogos con la prensa.

La época más dura

Brad Pitt, uno de los actores más importantes en el mundo de Hollywood, reflexionó sobre uno de sus momentos más difíciles de su vida: el final de su unión con Angelina Jolie. El actor se sinceró durante una entrevista realizada por Armchair Expert with Dax Shepard y contó sobre la dura situación que pasó al terminar su relación.

Pitt confesó que cuando se acabó su matrimonio con la aclamada actriz, llegó a estar en Alcohólicos Anónimos, asegurando que “intentaba todo. Todo lo que me proponían. Fue una época difícil. Necesitaba un reinicio. Necesitaba despertar en algunos aspectos”, manifestó.

“Me di cuenta de que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable. Eso me ayudó a ponerme en control de la situación, y ahora es como una misión. Es como: ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?”, dijo sobre cómo dichas sesiones lo ayudaron.