Shakira se destapó sobre radical decisión que tomó en el pasado; salpicó a su exsuegra, la madre de Piqué: “¿Qué hice?"

El tour mundial Las mujeres ya no lloran de Shakira se posicionó rápidamente como uno de los espectáculos más esperados del 2025, marcando un esperado regreso de la artista colombiana a los escenarios y a sus seguidores.

Sin embargo, en el marco de esta celebración musical, las miradas de los curiosos se posaron en una reciente entrevista que concedió Shakira a Harper’s Baazar , donde habló sobre su estilo, su look y situaciones que la marcaron en el pasado.

En la charla, donde promocionó su línea de productos de cuidados del pelo, la barranquillera recordó una etapa de su pasado, la cual estuvo marcada por una decisión radical que tomó. La artista indicó que años atrás se dejó guiar por un consejo, transformando su imagen de una forma que no la hizo feliz.

Según se observó, Shakira recordó aquel instante en el que le hizo caso a su exsuegra, Montserrat Bernabeu, madre de Gerard Piqué , de adoptar un look distinto al que siempre había lucido. La española, años atrás, le recomendó cortarse su melena rubia, dejándola bastante corta, por encima de los hombros.

La celebridad mencionó al medio internacional que su cabello era una pieza clave de imagen e identidad, por lo que esta faceta de su pasado le había costado bastante. Aunque no dio nombres, muchos recordaron lo ocurrido con la mamá del exfutbolista.

“El cabello es definitivamente una parte importante de mi identidad. Una vez, alguien con muy malas intenciones me dijo que me cortara el pelo, así que fui y me lo corté y de inmediato pensé: ‘¿Qué hice?’”, dijo en la entrevista.