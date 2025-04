El papa Francisco y la música, cantante de ópera de talla mundial recuerda al sumo pontífice, “nunca tuve un padre, pero el Papa llenó mi alma de luz”

View this post on Instagram

Tras el fallecimiento del papa, la conmovedora historia de admiración entre la cantante rusa y el papa Francisco se reforzó, la soprano aseguró en sus redes que aunque nunca tuvo la figura de un padre biológico en su vida “el papa llenó mi alma de luz, mi voz de fuerza y mi corazón de fe en la bondad y la verdad. Desde el momento en que mis hijos vinieron a este mundo, fueron bendecidos por el papa y ahora, no sólo yo y mi familia le hemos perdido, el mundo entero lo ha hecho... Pero dejó tras de sí tanto bien que su luz brillará para siempre. Le amamos profundamente”.

Papa Francisco y la música

El papa Francisco siempre demostró su amor por la música. Años atrás una entrevista con The Guardian, el Sumo Pontífice había mostrado un profundo respeto por la música clásica, entre sus favoritas La pasión según San Mateo, de Bach, la ‘Misa en do menor de Mozart. En la entrevista aseguró que escuchaba a Richard Wagner, aunque con moderación: “Me gusta escucharlo, pero no siempre”.