Muerte del papa Francisco: ¿Un cardenal colombiano podría ser papable? “El Espíritu Santo ya tiene elegido al sucesor del santo padre”

“Soy cardenal, pero no papable. Todavía no, y creo que nunca, porque conozco mis fragilidades, mis cualidades y sé que la Iglesia necesita otro perfil en este cargo de altísima responsabilidad, que será acompañado por la gracia. Más bien, me dispongo a acompañar al papa que sea elegido, a ser muy responsable en mi participación en el cónclave, si Dios me da permiso de participar, y seguir sirviendo en Colombia, aquí, en Bogotá, que nos necesita y nos enseña tanto en estos días”, le dijo a este medio.