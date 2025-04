Así despidió Donald Trump al papa Francisco tras su fallecimiento. Ambos tuvieron una tensa relación

Por ejemplo, en 2016, durante la campaña presidencial de Trump, el papa Francisco criticó la propuesta del entonces candidato de construir un muro en la frontera con México. Dijo que “una persona que piensa solo en hacer muros y no en construir puentes no es cristiano”. El estadounidense respondió diciendo que era “vergonzoso” que un líder religioso cuestionara la fe de alguien, y agregó que si el Vaticano era atacado por ISIS, él sería el mejor aliado del papa.

| Foto: Mondadori via Getty Images

El encuentro en 2017 destacó por la seriedad del papa, mientras que Trump siempre se le vio sonriente. | Foto: Mondadori via Getty Images

Pero las diferencias continuaron en el segundo mandato de Trump, en una entrevista televisiva el 19 de enero de 2025, el papa Francisco calificó los planes de deportación masiva de inmigrantes como una “vergüenza”. Expresó que estas acciones hacen que “los pobres desdichados que no tienen nada paguen la cuenta”, señalando que “eso no se hace” y que “así no se resuelven las cosas”.​