Ella es la futbolista colombiana que fue participante del ‘Desafío’, ¿la recuerda?

Algo que aprendió del concurso fue a valorar la comida, pues después de eso cambió su forma de ver su alimentación. “Antes me inventaba unas dietas, que no como esto o aquello, pero después del Desafío, pues sí me cuido, pero ya no pienso tanto para comer. En el Desafío aguanté mucha hambre”, dijo la deportista.