Ella es Pamela Cascardo, novia del fallecido jugador de la Selección Colombia, Andrés Escobar; estuvieron juntos el último día

Sin embargo, Pamela Cascardo es enfática en resaltar que ese día ella no quería salir porque consideraba que era peligroso: “Por la noche, le dije que no me parecía prudente salir, mis padres le dijeron lo mismo, pero al final salimos, pues me estaba invitando. A Andrés lo amé, iba a ser mi esposo, el papá de mis hijos, pero no pasó (…). Saqué de esta experiencia triste y dura que debía empezar de cero”.