Emma Watson rompió el silencio y reveló por qué decidió retirarse del cine por varios años

El rostro de Emma Watson es uno de los más conocidos en todo el mundo, incluso cuando muchos no tienen claro ni siquiera el nombre de la actriz, su procedencia o su trabajo filantrópico paralelo a su enorme talento actoral y su muy bien nutrida carrera artística. Esto se da porque fue una de las protagonistas de la saga de películas de ‘Harry Potter’, donde interpretó a la sabia, intelectual y guerrera Hermione Granger.

Este personaje eclipsó cualquier otro trabajo que ella haya hecho en la industria o incluso su propia vida personal, pues su desempeño dándole vida a una de las brujas más poderosas de dicho universo fue apoteósico y le valió una fama transversal a todo lo que pudiera hacer antes, durante y después de su participación en las 8 películas que protagonizó junto a sus colegas Daniel Radcliffe (Harry Potter) y Rupert Grint (Ron Weasley).

Emma Watson asiste a los British Academy Film Awards 2022 en el Royal Albert Hall el 13 de marzo de 2022 en Londres, Inglaterra. - Foto: Jeff Spicer/Getty Images

Aunque en algunas ocasiones Watson sí aseguró que quería explorar otros personajes que la desenmascaran de su papel de hechicera, esto no le pesó tanto en su cabeza y su corazón como el hecho de haberse perdido varios momentos de su vida que cualquier persona logra tener de manera convencional cuando no se es una estrella mundial, como ir a una escuela y tener amigos de forma orgánica, poder elegir una carrera profesional académica y hasta ir de vacaciones familiares sin tener que pensar en paparazis o fans acechándola por doquier.

Esta fue una de las razones por las cuales Emma, al término de su participación en la saga, decidió recapitular su vida como actriz, elegir un par de proyectos que quería realizar y considerar hacer un alto en su camino como estrella del cine para no solo estudiar en una universidad, sino retomar las relaciones que tenía quebrantadas con su familia y sus amigos más cercanos y sus parejas, como Leo Robinson o Brandon Green.

Fue justo cuando la pandemia por covid-19 estaba en todo clímax que la británica decidió tomarse unos años sabáticos y “deshacer sus pasos” para reencontrar sus raíces, fortalecer su relación con Robinson y reconectar con los suyos, haciendo que los sets de grabación, los guiones y las largas sesiones de maquillaje se transformaran en días completos de lectura, tertulias sobre el feminismo y uno que otro paseo romántico, teniendo en cuenta que a los pocos meses su relación con Leo terminaría.

El glamour se personificó en Emma Watson, con un vestido de Misha Nonoo y un maxiblazer de Dior. Foto: Efe

Esta ruptura no impidió que Emma siguiera con el objetivo de reencontrar esos pedazos de vida que Harry Potter le arrebató y ahora, dos años después de estar retirada de la industria y con solo haber tenido algunas apariciones públicas muy satelitales en momentos específicos que se le atañen más a su carrera como filántropa feminista, Watson asegura que ha cumplido con su ser y ahora es una mujer mucho más consciente y sensata consigo misma.

“No estaba muy contenta, si soy sincera. Creo que me sentía un poco enjaulada. Lo que me resultaba realmente difícil era que tenía que vender algo en lo que no tenía mucho control. Ponerme delante de una película y que cualquier periodista pudiera preguntar ‘¿cómo coincide esta película con tu punto de vista?’. Era muy difícil tener que ser la cara y la portavoz de cosas en cuyo proceso no estaba involucrada. Me hacían responsable en cierta manera y eso me empezó a resultar frustrante, porque no tenía voz ni voto. Y empecé a darme cuenta de que solo quería ponerme delante de cosas en las que si alguien me criticase, yo pudiera responder sin odiarme a mí misma: ‘sí, he fallado, fue mi decisión, debería haberlo hecho mejor’”, relató la actriz a Financial Times.

Emma Watson, como siempre sencilla y sofisticada, con un vestido blanco y negro de Chanel. Foto: AP

Esta entrevista da un poco más de luz sobre la ausencia de la actriz, retiro que ya tiene una fecha de cierre y es precisamente el día del llamado a grabar un proyecto cinematográfico en 2024, en el que muy posiblemente no se le vea nada de magia y hechicería, pero sí algún peso dramático o cómico con los que descrestó en producciones como My Week with Marilyn, Las ventajas de ser invisible, Noé, La bella y la bestia o Little Women.