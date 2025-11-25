En medio de fuerte polémica, este es el importante cargo político al que aspirará la hija de Diomedes Díaz

Lily Díaz, hija del legendario cantautor vallenato Diomedes Díaz, ha anunciado su aspiración a un importante cargo político para servir a la comunidad. El anuncio se da a pocos meses de que se viera envuelta en un escándalo mediático que surge por una presunta infidelidad que involucró a su entonces esposo, el empresario Evelio Escorcia, y a Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, otro reconocido cantante vallenato y competidor musical de la familia Díaz.

El conflicto se acrecentó luego de que se filtraran varios audios en los que Díaz presuntamente insultaba a Jaimes, lo que provocó que la viuda del hijo de Diomedes Díaz arremetiera en su contra, pidiéndole que no se metiera más con ella.

La madre de Lily Díaz no se quedó callada ante la polémica con Dayana Jaimes. | Foto: Instagram @drabetsylilianag - @dayanajaimes55 / Montaje: Semana

Tras el escándalo, ahora la hija de Diomedes Díaz se prepara para su candidatura a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico, de cara a las elecciones legislativas de 2026. El anuncio se hizo a través de un mensaje en redes sociales en donde destacó su compromiso con las mujeres y los territorios del Caribe colombiano.​

“Mi voz no llega sola: llega acompañada de sus historias, de sus retos y de la fuerza de una región que merece ser escuchada”, decía el mensaje con le que oficializó su candidatura.

Lily Díaz, quien también es influenciadora digital, comunicadora social y empresaria, busca aprovechar su reconocimiento público y su legado cultural para abrir caminos en la política con un énfasis en la defensa de las mujeres y los jóvenes.

Su campaña lleva el lema “Herencia que transforma” y se presenta como una propuesta desde la cultura y el territorio que la vio crecer. Antes de esta candidatura, en 2023 ya había incursionado en la política como candidata al Concejo de Barranquilla, lo que marcó el inicio de su carrera en la contienda electoral.​

Lily Díaz, hija de Diomedes Díaz y de la médica barranquillera Betsy Liliana González, ha construido una imagen pública basada en su presencia en redes sociales, emprendimientos en moda y belleza, y su legado cultural ligado a la Fundación Diomedes Díaz. Betsy Liliana y Diomedes tuvieron tres hijos: Lily, Luis Mariano y Moisés, quien murió en un accidente de tránsito en el 2020.