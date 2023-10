En sus marcas, listos... Estos son los signos del zodiaco más competitivos

Cada uno de los signos zodiacales cuenta con características específicas para evidenciar que tan competitivo puede ser , sea por demostrar su destreza para alguna actividad puntual o para gozar de reconocimiento en su círculo social. No obstante, no todo individuo contiene un factor competitivo tan desarrollado como los demás .

Astrología y competitividad

Aunque la competitividad no es nueva, si lo es el hecho de que, en el siglo XXI, los seres humanos se sientan más abrumados por no lograr ciertas cosas en edades determinadas, aunque la psicología ya ha comenzado a hablar del tema, en donde los expertos aseveran que cada persona se rige por un tiempo distinto, lo cual no debería afectar el estilo de vida de dicho individuo.