¿Cuáles son los signos del zodiaco más obsesionados con el orden y la limpieza?

Los signos del zodiaco son un grupo compuesto por 12 personalidades muy distintas que, a pesar de sus características muy precisas, se complementan de una manera muy interesante y armoniosa, en donde no hay cabida para suponer que algún signo es más poderoso que otro en conjunto. No obstante, la astrología, disciplina encargada de estudiar las conexiones entre el universo y los individuos, asevera que existen algunos rasgos en particular que motivan a clasificar a los signos del más al menos atractivo, trabajador, servicial, entre otros aspectos.