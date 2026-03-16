Resultado del Sorteo Zodiaco: Lotería Nacional de México del domingo 15 de marzo de 2026

El Sorteo Zodiaco 1738 de la Lotería Nacional de México se realizó el domingo 15 de marzo de 2026, uno de los juegos semanales más populares del país. Este sorteo reúne a miles de participantes que esperan acertar el número y el signo ganador para llevarse el premio mayor de siete millones de pesos.

En esta edición participan 120.000 billetes numerados del 00000 al 9999, asignados a cada uno de los 12 signos del zodiaco y jugados en una sola serie. En total, el sorteo distribuye 24 millones 42 mil 600 pesos en 22.622 premios.

Número y signo ganador del Sorteo Zodiaco 1738

El resultado principal del Sorteo Zodiaco correspondiente al domingo 15 de marzo de 2026 fue el siguiente:

Aries 8115

Los participantes pueden revisar también la lista completa de premios menores, aproximaciones y terminaciones que son publicados por la Lotería Nacional tras cada sorteo.

Cómo funciona el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional

El Sorteo Zodiaco se celebra todos los domingos y tiene una mecánica particular que combina numeración y astrología. Cada billete está compuesto por un número de cinco cifras y un signo zodiacal, lo que amplía las posibilidades dentro del juego.

En cada edición se ponen en circulación 120.000 billetes, distribuidos entre los doce signos del zodiaco. El sorteo se juega en una sola serie, por lo que el premio mayor corresponde únicamente al número y signo que coincidan con el resultado anunciado.

Además de buscar la suerte, quienes participan contribuyen indirectamente a programas sociales, ya que los recursos recaudados por la Lotería Nacional se destinan a proyectos de salud, educación y asistencia pública en México.