En video: Fonseca les cumple el sueño y le canta a Sergio Vega y Paula Durán, su esposa con cáncer. “Te prometo que serás mi amor eterno”

El cantante colombiano no dejó pasar la oportunidad para sorprender a la pareja y dar su apoyo.

La historia de Paula Durán y Sergio Vega ha sido una de las miles de colombianos e inmigrantes en Estados Unidos que han pedido ayuda. A través de un video en redes sociales, la colombiana, quien lucha contra un cáncer de cabeza, en conjunto con su pareja, Sergio Vega, ambos nacionales, le pidieron al presidente Joe Biden que interfiriera para que los padres de la mujer pudieran viajar a visitarla.

Muchos colombianos se unieron para hacerle la petición al gobierno estadounidense de otorgar la visa humanitaria a los padres de Paula. - Foto: Collage con fotos de SEMANA/Instagram Sergio Vega, respectivamente.

De acuerdo con Vega, su esposa tiene cáncer en el cerebro y, salvo un milagro, los médicos han dicho que su deceso es inminente en cuestión de un mes. Por esa razón, aseveró, estuvo casi suplicando que el gobierno norteamericano le permitiera a sus familiares reencontrarse en este país.

Gracias a la petición y ayuda de miles de personas que se unieron por esta causa, los padres de Paula lograron obtener una visa humanitaria y llegar a California para acompañar a su hija durante este difícil momento.

Gloria Iraidis Camargo, muestra su pasabordo hacia San Francisco a reencontrarse con su hija Paula Durán. - Foto: Captura pantalla Juan Diego Alvira en Semana

Por ahora, la mujer y su familia están unidos y en casa, aseguró Vega, a quien le preocupa la falta de atención que tendrá puesto que en el hospital contaban con varios servicios. Asimismo, manifestó que la enfermera que consiguieron solo puede ir cuatro días a la semana.

“Paula está muy fuerte. A pesar de lo que está viviendo, ella realmente está feliz de estar con sus niñas y su bebé en la casa. Vamos a estar todos juntos”, indicó el colombiano.

Además de esto, los esposos se han mostrado más unidos que nunca y a través de sus redes sociales quisieron compartir un momento mágico y lleno de amor. El 20 de enero la pareja celebró su aniversario y el cantante Fonseca estuvo allí para acompañarlos.

Sergio Vega y Paula Durán han compartido su historia por redes sociales. - Foto: Instagram: Sergio Vega

Todo se desarrolló porque los internautas se dieron cuenta de esta fecha especial y empezaron a nombrar al artista en la publicación de Sergio Vega, quien estaba haciendo un Instagram Live mostrando que había decorado la habitación con globos en forma de corazón.

“Gracias por todos los mensajes que me enviaron para que se pudiera dar esta serenata a la distancia para Paula. Todo mi Amor y buena energía para ella, su esposo @sergiovega228711 y toda su familia en este momento tan duro. A ellos y a todos los que pasan por un situación similar decirles que no están solos. Que la fe de Sergio sea inspiración siempre🙏🏻”, escribió el cantante en su post que ya sobrepasa los 30 mil me gusta.

Entre los comentarios que ha recibido la publicación se puede leer: “Más músicos así ... siendo humanos y sensibles por los demás !!!! Grande Fonseca 👏👏👏 Dios te bendiga!”, “Que ángel, que luz la que proyecta este hombre. Gracias!!! Todo un planeta unido por la misma causa”, “Gracias por ese gesto tan lindo. Vi la transmisión y realmente fue en gesto muy especial de tu parte. ❤️”, “El gran significado de la EMPATÍA ❤️”.

Cabe recordar que Sergio Vega migró al país del norte hace unos años para buscar un mejor futuro, pero la vida lo sorprendió a él y su esposa Paula Durán. Ella fue diagnosticada con cáncer en el estómago y en el cerebro. Ellos migraron en mayo de 2022 desde Neiva a Estados Unidos junto a sus otros dos hijos. Pero al llegar allí se enteraron de que Paula estaba embarazada. En los exámenes médicos de rutina, encontraron que ella padecía la dura enfermedad.

Para que su hijo sobreviviera, tuvieron que hacerle cesárea y nació como un bebé prematuro. Acto seguido tuvo que ser operada para extraer el tumor, pero el cáncer está en una etapa muy avanzada y por ello parece inminente su deceso.

Es de recordar que, el huilense aseguró que los doctores que la estaban atendiendo en el hospital John Muir Health le dijeron que se la llevara para la casa en compañía de una enfermera, puesto que médicamente ya no tenía cura.

El hombre recalcó que le preocupa que su mujer no tenga la atención médica que necesita. Además, enfatizó que los servicios de salud adicionales en Estados Unidos son costosos. “Hablé hace poco con la empresa que presta ese servicio, para ver si la enfermera puede estar más tiempo debido a que Paula necesita atención médica 24 horas. Los dolores que sufre ella son muy fuertes”, concluyó.