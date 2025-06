Equipo de Karina García rompió el silencio tras polémica por supuesta deuda de la exparticipante de ‘La casa de los famosos’

Hace algunas horas, Yina Calderón, Melissa Gate y Karina García protagonizaron una fuerte pelea en La casa de los famosos, pues no lograron ponerse de acuerdo para utilizar unos implementos del cuarto de maquillaje, por lo que terminaron lanzándose fuertes insultos y palabras ofensivas frente a las cámaras.

En medio del altercado, Yina Calderón expuso a Karina García y reveló que la creadora de contenido estaría en deuda con una marca colombiana, pues le habían diseñado un vestido especial para una reciente gala y no habría cumplido con la promesa de intercambio.

“Hablas de Dios y les debes el vestido a esos pobres niños de Versa for Men, que se mataron tres días cosiendo, les cayó la lluvia afuera de tu casa y ni siquiera les invitaste un café y hablas de Dios. Esta es la hora que no les has pagado el vestido, les prometiste publicidad para ir a los Premios Heat”.