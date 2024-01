“Eres único e irrepetible”, aplauden a Greeicy por el mensaje de amor propio que compartió en ‘La Voz Kids’

Allí la caleña compartió camerinos con Camilo Echeverry y pese a que no ganó el concurso, esto no fue impedimento para que siguiera luchando por su sueño de ser una gran cantante. Por eso ahora, como jurado de La Voz Kids , recuerda su experiencia con alegría y gratitud, destacándose por la empatía que tiene con los participantes del reality en el que desempeña su labor junto a sus colegas Andrés Cepeda y Aleks Syntek.

El hecho se presentó luego de la audición a ciegas de Elianis Medina, una menor de 7 años que no pudo contener sus lágrimas de la emoción al ver que casi, en los últimos segundos de su show, Andrés Cepeda le dio la oportunidad de pasar la siguiente etapa del programa porque lo llenó de ternura. No obstante, ante su emotiva reacción la única que supo qué hacer fue la cantante, pues buscó la manera de sacarle una sonrisa con sus ‘pasos prohibidos.

El mensaje de amor propio por el que aplauden a Greeicy Rendón

El menor inició revelando que le hacían mucho bullying por su apariencia física, sin siquiera conocerlo. “Entonces yo me miré a un espejo primero y dije: ‘no, yo soy como soy. A mí me gusta como soy y si las personas me quieren criticar, pues no me importa porque, sí, a uno le gusta uno mismo’”, expresó.