“Es tu último día”: Presentador de televisión fue despedido en vivo y su reacción explotó las redes sociales

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho y sobretodo la entrega, porque fundamentalmente has siso un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y hasta aquí llegó tu ciclo, este es tu último día”, dijo el dueño de la productora en medio de una de sus intervenciones dentro del set.