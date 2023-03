“Eso no es ético”: la molestia de Ricardo Montaner tras publicación de fotos de su nieta Índigo

Índigo, la primogénita de la famosa pareja de cantantes Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, es una de las infantes más famosas en toda Hispanoamérica después de que en abril del año pasado hicieran público su nacimiento en redes sociales.

Pese a la gran felicidad que ha invadido al hogar por su llegada, también se ha desatado una polémica que envuelve a la famosa pareja y al género de la bebita, que biológicamente nació mujer, pero los dos artistas quieren manejar un género no binario hasta que ella, o él, no tenga la suficiente consciencia para identificarse con aspectos masculinos o femeninos.

De hecho, el nombre de Índigo se eligió con esta finalidad, que sea neutro para que la bebita pueda navegar entre los dos géneros mientras decide con cuál quedarse, o simplemente elija no quedarse en ninguno, pues hoy en día también es una posibilidad.

Evaluna junto a su bebé, que está próximo a cumplir un año. - Foto: Instagram @evaluna

A esto, se suma el hecho que, por decisión unánime, Evaluna y Camilo han mantenido y guardado el rostro de Índigo de las cámaras y de la opinión pública, aunque esto no implica que, constantemente, publican contenido en redes sociales sobre lo que ha sido el crecimiento de la pequeña, así como lo han hecho diferentes celebridades con sus hijos como J Balvin y Greeicy Rendón.

Pues bien, recientemente, esta decisión se vio empañada por una serie de videos y fotografías que fueron captados por algunos paparazis y expuestos en el programa mexicano Despierta América, de la cadena televisiva Univisión, en el que se alcanzan a ver algunos detalles de lo que sería el rostro de la bebé, algo que fue reprochado por el abuelo de Índigo, Ricardo Montaner.

“Estas imágenes las van a ver aquí primero, ¿quiénes muchachos? Los que nos encantan: Evaluna, Camilo y la pequeña Índigo”, señalaron inicialmente los presentadores del programa antes de desvelar el contenido.

Allí aparece la pareja de cantantes al aire libre caminando por un estacionamiento en la ciudad de Miami, Florida, acompañados por algunos de sus familiares, entre ellos Marlene, la madre de Evaluna y abuela de la bebé. Incluso, en un video se ve a la artista venezolana cargando en sus brazos a su pequeña hija, revelando el perfil de lo que sería su rostro y luego quien toma a la niña en brazos es el abuelo Ricardo Montaner. Después, en otro video, se ve a la hija del patrón de la familia, nacida en Estados Unidos, cargar nuevamente a la pequeña, pero esta vez protegiendo su rostro con la mano.

Obviamente, el abuelo de Índigo, al conocer este contenido visual, explotó y dejó en evidencia su desacuerdo, pidiendo respeto por la privacidad de su familia. De hecho, sin temor alguno, comentó directamente en la publicación hecha por el programa.

“No es ético...! ¿Ustedes no son un programa de chismes, o si? Despierta América, nosotros, los Montaner, cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, sólo por protección, vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible... Gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad ..!”, escribió en el post compartido.

Ricardo Montaner reaccionó ante la publicación. - Foto: Foto tomada de Instagram @despiertamerica

Esta es una de las pocas imágenes que Ricardo tiene con Índigo, a quien aún no le permiten mostrar el rostro. Foto: Instagram @montaner. - Foto: Foto: Instagram @montaner.

A pesar del contundente mensaje que le dejó el reconocido artista en su cuenta de Instagram, el programa, hasta el momento, no ha decidido retirar el contenido primicia de sus redes sociales, sino que, por el contrario, invitaron a Ricardo Montaner a participar en una entrevista para dar su versión y hablar un poco de su familia.

Como consecuencia de esto, los usuarios no dudaron en reaccionar y dar su opinión al respecto, dividiendo las opiniones, unas a favor del cantante y otras en su contra.

“Sólo protegen la identidad de la nena”; “Pero si ustedes hacen hasta realities de sus vidas, decidieron ser personas públicas, por ende están en el ojo del público. Evaluna asistía a entrevistas cuando era una niña y usted la llevaba”; “Debería demandarlos”; “Tienen todo el derecho a determinar si su hija es una figura pública o no ,y actuar en consecuencia” y “Creo que se debe respetar las palabras de los padres si no es no, y punto, ya llegará el momento que ellos decidan enseñar a su hija, ¿cuál es el problema?”, son algunos de los comentarios que han generado polémica.