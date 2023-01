Ricardo Montaner sufre de “abuelitis” por cuenta de Índigo, quien hizo lo que “quiso” con el cantante

Índigo, el primogénito de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, es uno de los infantes más famosos en toda Hispanoamérica, gracias a la gran polémica que han generado sus padres con el género de la bebita, que biológicamente nació mujer, pero los dos artistas quieren manejar un género no binario hasta que ella, o él, no tenga la suficiente consciencia para identificarse con aspectos masculinos o femeninos.

De hecho, el nombre de Índigo se eligió con esta finalidad, de que sea neutro para que la bebita pueda navegar entre los dos géneros mientras decide con cuál quedarse, o simplemente elija no quedarse en ninguno, pues hoy en día también es una posibilidad.

Todo esto no ha sido ajeno a la familia de la pareja, más que todo entre los Montaner, quienes no han estado muy de acuerdo con dicha decisión y el mismo Ricardo, patrón de la familia, ha decidido tratarla de ella hasta nueva orden, pues para él sigue siendo su nieta y no va a dejar que nada ni nadie le impida disfrutar de ella como el abuelo que es, asunto que muestra sin tapujo en sus redes sociales.

Esta vez, el legendario artista compartió en sus historias uno de los momentos más tiernos con “Indi”, como él llama a su nieta, relatando todo lo que hizo con ella durante el día, donde le dedicó tiempo de calidad y creó recuerdos que estarán más latentes en su memoria que en la de la pequeña, pero de igual forma son significativos para toda la familia.

Fue tan importante este momento que el mismo Ricardo se autodiagnosticó con un “síntoma” muy latente entre todos los abuelos: la “abuelitis”, que los condiciona a seguir todas las ocurrencias de sus nietos, entre las que pueden estar juegos de muchas horas, en posiciones no muy cómodas, pero muy pertinentes para las actividades propias de un infante de menos de un año.

“Si la ‘abuelitis’ existe, hoy fue uno de esos días… Abuelos total… #indi hizo de mí lo que vino en gana… Me puso a gatear detrás de ella, mientras sus papás se reían de mí. Me confieso… Soy un abuelo de 7 que hacen conmigo lo que quieren”, escribió el intérprete de Me va a extrañar en sus historias de Instagram, donde también mostró una imagen de la pequeña jugando con él.

Este hecho fue aprovechado por algunas cuentas de Instagram para replicar las imágenes y permitirle a los usuarios opinar sobre lo que vivió Ricardo. “Andaaa yo pensaba que Índigo era hombre ahora me entero que es niña con ese nombre”, “Ashi son todos los abuelitos 😍”, “Tan hermoso mensaje que coloca el abuelo y la gente pendiente de otras vainas 🤦🤦🤦”, “¿Porque le ponen hebillas si lx quieren criar como un ellx?”, “No le quieren dar un género para identificarla por que tal vez la niña quiera ser niño más adelante, me imagino que tampoco la pondrán a estudiar por que tal vez la niña quiera ser analfabeta más adelante, ¿tampoco la llevarán al odontólogo por que tal vez quiera ser mueca más adelante?🤔”, “Qué lindo el gancho de Indiga 😍”, “Gracias a él por reconocer que es una niña”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Rastreando Famosos.

De acuerdo con estos mensajes que se leen en Instagram, muchos aún siguen muy pendientes de la polémica del género de Índigo, pues hay millones de cibernautas que entienden el pensar de Evaluna y Camilo y siguen a rajatabla el cómo se deben referir a su primogénito, sin embargo, hay otros que no entienden este concepto y satanizan la decisión de los cantantes, al punto de criticarlos y arremeter contra ellos en un matoneo de género.