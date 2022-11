Esperanza Gómez se destapó con Juan Diego Alvira: “le genero timidez a un hombre”

Con el pasar de los años, Esperanza Gómez se ha convertido en una de las pocas actrices colombianas más famosas de la industria de entretenimiento para adultos, debido a su talento frente a la cámara, su belleza y la personalidad que siempre plasma.

De hecho, la celebridad ha cautivado con su actitud espontánea y sus opiniones, sin tapujos ni filtros, sobre su talento en dicha industria. Por ello, en la Esquina con Juan Diego Alvira de SEMANA, la caldense se sinceró y reveló el por qué pasó de ser una mujer ‘tímida a temida’ y cómo surgió su empoderamiento en el mundo del entretenimiento para adultos.

“Cuando yo modelaba y tenía que ir al centro comercial y caminar sola, eso me generaba mucha inseguridad y timidez. Me sentía intimidada cuando sentía que muchos hombres me miraban”, contó Esperanza.

Sin embargo, Gómez aseguró que esta extraña realidad había cambiado por completo cuando entró al mundo del entretenimiento para adultos. “Paso de ser tímida a temida cuando entro a este mundo y me empodero de lo que es Esperanza Gómez, de la capacidad que yo tengo para hacer sentir incómodo a muchos hombres y, de verdad, muchos hombres cuando se acercan a mí y viene como con esa seguridad, pero cuando me ponen una mano encima para tomarse una foto, están temblando”.

Ahora, Esperanza Gómez se siente más empodera que nunca, pues “pasé de ser una mujer tímida a temida, porque le genero timidez a un hombre”.

Entre tanto, la caldense en diálogo con Juan Diego Alvira también contó que lo mejor del cine para adultos es la facilidad que tiene para satisfacer sus deseos y necesidades íntimas, teniendo en cuenta que conoce cómo funciona y cuáles son los talentos que compartieron con ella en el set.

Esperanza Gómez relaciona el cierre de su cuenta en Instagram con sus mensajes a la primera línea: “¿A dónde estamos llegando?”

En el espacio de Vicky en Semana, la actriz de entretenimiento para adultos aseveró que las acciones desde Instagram se han configurado como “una persecución, un acoso y una discriminación” en su contra. “No solamente me cerraron el perfil verificado, sino que después de eso creé otro perfil, el cual con 400.000 seguidores también me lo cancelan sin haber publicado contenido pornográfico o explícito”, dijo.

Para la modelo, detrás de la “persecución” en su contra hay lo que definió como una “mano negra”. En tal virtud, sostuvo que hay “un gigante fuera de Instagram que le paga a un empleado de Instagram ―que tiene acceso a remover y hacer ciertas acciones dentro de la plataforma-― para que me censure, me persiga y me discrimine mis publicaciones”.

Según relató Esperanza Gómez, llama la atención que el momento exacto en que empezaron a reportar sus publicaciones vino después de que comenzara a hablar de política en sus entrevistas.

“De hecho, las declaraciones más polémicas que he dado sobre política las hice, precisamente, en entrevistas contigo (Vicky Dávila). No eres la culpable, porque tú preguntas y yo decido si responder o no (...). A partir de esas fechas, a mí me empiezan a reportar absolutamente todas mis publicaciones en Instagram”, recordó la modelo y empresaria.

Adicionalmente, comentó que la plataforma le venía reportando historias y fotografías, según ellos, “por ofrecer servicios sexuales y pornografía”, pero “la cancelaron” cuando envió un mensaje a la primera línea, en Cali, en el marco de las protestas del paro nacional.