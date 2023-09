Esposa de Bruce Willis da desgarradora confesión por enfermedad del actor: “No estoy bien”

| Foto: VCG via Getty Images

El actor norteamericano fue diagnosticado con demencia frontotemporal | Foto: VCG via Getty Images

Esposa de Bruce Willis habla sobre la Demencia Frontotemporal

“Bienvenidos a la Semana Mundial de Concientización sobre la DFT 2023. Me apasiona crear conciencia sobre esta enfermedad llamada demencia frontotemporal que ha ingresado al mundo de nuestra familia. Mi esperanza es que aprendan y se lleven algo nuevo y útil de esta semana . Estoy aquí para hacerle saber a la próxima familia que no están solos y que hay comprensión y esperanza dentro de nuestra sólida comunidad FTD”, compartió la modelo y actriz británica a través de su cuenta de Instagram.

Heming en su video dejó claro que “hoy en día no hay ninguna cura ni tratamiento para esta enfermedad”, y muchos de los internautas que vieron su video no dudaron en dejar comentarios agradeciéndole su gran labor por hacer que esta delicada enfermedad que padece el actor tenga más importancia.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reciente declaración de Emma Heming, pues quien al hacerse cargo de toda la situación, no ha tenido los mejores días, pues no es una tarea fácil: “No estoy bien, pero tengo que dar lo mejor de mí por mi bien y el de mi familia”, explicó. A lo que agregó con lágrimas en los ojos: “Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida posible. Lo hago por mí, por nuestros dos hijos y por Bruce, que no querría que viviera de otra manera”.