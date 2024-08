Esposa de Radamel Falcao anhela tener más hijos, pero no podría; conozca los detalles

Loreléi confesó en el VideoPodcast ‘sinceramente Cris’, cómo es su vida como madre, y habló que ha sido el mejor regalo que le ha podido dar Dios y de las mejores etapas, este Podcast es dirigido por la periodista Cristina Estupiñán.

Entre las confesiones de Lorelei confesó como ha sido esta etapa: “A mí me encanta ser mamá, lo disfruto. Es un trabajo de todo el tiempo, pero sé que uno está sembrando para el futuro y los estoy entrenando para la vida. Ese es mi objetivo”, dijo la artista.

Esposa de Falcao llora en presentación del jugador en Millonarios | Foto: Instagram de Lorelei Tarón

Así mismo, la artista argentina confesó que aún existe el miedo de perder un bebe, pues ya paso por este suceso. Dice que aún existe el miedo de quedar embarazada por la perdida que tuvo y que la tristeza y depresión que la envolvió durante la situación.

“Me pasó eso y fue muy duro. Tenía una tristeza que no se puede explicar. Cuando volví a quedar embarazada fue una alegría tan inmensa, pero lo viví con un poco de miedo. Trabajé mucho y amigas me ayudaron, mi familia me rodeó”, dijo en el Podcast la artista.

Falcao y Lorelei en la actualidad son padres de cinco hijos, cuatro niñas y un varón. La primera es la dulce Dominique, quien nació el 13 de agosto de 2013; le sigue Desirée, que nació el 17 de febrero de 2015, luego Annette, que nació el 17 de agosto de 2017; y el hombre, Jedediah Falcao, quien llegó al mundo alegrarle la vida el 18 de septiembre de 2020, y Heaven, quien es la niña más pequeña y nació el 24 de julio de 2023.

Lorelei Tarón y su nuevo proyecto en Bogotá | Foto: Instagram @andresmontealegrefoto y farukabder

Estas son las razones por las que Lorelei no puede tener más hijos

“Era mi quinta cesaría y yo decía ‘que no me pase nada’. Al final hay que confiar en Dios y que todo saliera bien. Me cuidé mucho. Soy muy fértil gracias a Dios”, mencionó inicialmente en el mismo diálogo.

Sin embargo, la principal razón por la que no puede quedar en embarazo es por cuestiones médicas, ya que, incluso, su última hija fue un “milagro”.