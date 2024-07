Esta sería la razón del cambio de actor que interpreta a Pedrito Jr. en ‘Pedro el Escamoso’

La esperada secuela de la icónica telenovela, que se titula Pedro el Escamoso: más escamoso que nunca , está próxima a estrenarse, el próximo 16 de julio, y con el regreso ha generado más expectativa, no solo por saber qué se contará, sino por una de las sorpresas que ha llamado la atención de muchos: el cambio de actor que interpretaba el papel de Pedrito Jr.

¿Quién interpreta a Pedrito Jr. en Pedro el Escamoso 2?

Quiénes siguieron la primera parte de la historia, recuerdan que el cómico personaje era interpretado por Carlos Kajú, actor, cantante y escritor colombiano, que actualmente tiene 32 años, y ha seguido siendo parte de algunas importantes producciones de la televisión, sin embargo, no estará en esta nueva versión.

¿Por qué hubo cambio en el actor para el papel?

Aunque no se han conocido los motivos por los que desde la producción se decidió hacer el cambio en la persona que interpreta el personaje, hace un tiempo Kajú dio pistas del que sería el motivo en medio de unas declaraciones.

Así se pudo ver en un comentario que hizo en su perfil de Instagram, donde expresó que, en caso de una nueva temporada de Pedro el Escamoso, él no podría interpretar el papel porque “yo no cumplo hoy en día con el perfil físico de un Pedro adulto”.

“Mompirris, si se pensara ahora en hacer otra temporada de #pedroelescamoso: seamos realistas, yo no cumplo hoy en día con el perfil físico de un Pedrito adulto, pues también me sigo viendo muy pequeño pese a mi edad; es decir, mi talento y mi disciplina en esta ocasión no sería suficiente; eso tenemos que aceptarlo, así es este medio en Colombia o en cualquier parte del mundo”, expresó Carlos Kajú.