“Está vez será diferente”: reaparece estafadora peruana de concierto de Daddy Yankee promocionando un nuevo evento

En las últimas horas reapareció la joven peruana, de 18 años, que estafó a más de siete mil personas al ofrecer entradas falsas para el concierto de uno de los pioneros en el género del reggaeton Daddy Yankee, en su última gira musical ‘La Última Vuelta World Tour’.

En el video, que ya se ha vuelto viral en las redes sociales, aparece Pamela Cabanillas sentada en un parque, esta vez para para ofrecer un nuevo evento, un concierto del Grupo Guinda. Lo que más indignación generó entre los usuarios es el cinismo y la actitud tan relajada que deja ver en la grabación.

“¡Ciao MIlano!, este 5 de noviembre no se olviden de asistir al concierto del Grupo Guinda en el local Ritmo del Perú. Está vez, no serán estafados y si sigo libre nos vemos ahí, se los dice su ‘Mommy Yankee’”, señaló en el clip, entre risas.

Sin embargo, este no sería el único evento que ha promocionado luego de la millonaria estafa. En otra ocasión, en la cual aparecía frente a la catedral de Milán, en Italia, invitó a las personas a una fiesta de Halloween programada para el próximo 31 de octubre.

“Hola, te saluda tu ‘Mommy Yankee’ para invitarte este 31 de octubre a ‘Infieles del terror’, en jr. Crespo Castilla. Con tu mejor organizador Paolo Caycho y los infieles. Te lo dice tu ‘Mommy Yankee’. Mandaré un par de entradas para el mejor disfraz”, manifestó mientras extendía su brazo para que las palomas la rodearan.

¿Cómo fue la millonaria estafa?

La Policía Nacional recibió varias denuncias y detectó que se había gestado toda una red fraudulenta que llegó a vender casi 2.000 entradas. La actividad estaba liderada por la peruana acusada por las autoridades también de ser cabecilla de la banda llamada ‘Los QR de la estafa’; huyó a España un día antes del concierto (el 17 de octubre) con todo el dinero recolectado ilegalmente.

Las autoridades detallaron que el modus operandi consistió en vender un mismo boleto cerca de 377 veces llegando a acumular al menos dos millones de soles (más de dos mil millones de pesos colombianos).

“Una entrada original con un código QR y una enumeración encriptada que solamente permite el ingreso a una sola persona. Esta misma entrada con el código ha sido vendida a más de 50 personas”, detalló el general Céspedes al diario La República.

Según medios locales, de esta organización hacían parte 19 personas; luego de Cabanillas, está Franco Patiño y Adriana Urresti, quienes son acusados de comercializar más de 200 ingresos con revendedores; estas dos personas, al parecer, emprendieron la huida.

No era la primera estafa

La estafadora peruana, en una entrevista con Panorama, señaló que no sería la primera vez que realiza este procedimiento, pues lo hizo para conciertos con los artistas Bad Bunny, Karol G, Coldplay y Daddy Yankee.

“En Instagram, en Facebook, me metí a los grupos y comencé a vender las entradas de 250 hasta 700 soles; no, miento 900 soles, yo las he vendido a ese precio. A Diego Zurek y Chris Valcárcel han sido los montos más altos que le he vendido”, dijo la peruana para el medio citado.

¿Qué se sabe de Pamela Cabanillas?

En cuanto a los padres de Pamela, sin dar mayores detalles, su progenitor aseguró que no mantenía contacto con ella por motivos personales y que desconocía que estuviera implicada en esos hechos delictivos.

“No tengo conocimiento del paradero de mi hija. Yo estoy separado de su madre y desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado” dijo el padre de Cabanillas a La República.

Mientras se adelantan las investigaciones para dar con su paradero, la Policía peruana hizo un llamado a que siempre se utilicen las plataformas digitales oficiales a la hora de comprar pases para eventos.