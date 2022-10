La estafa “del siglo”: Peruana vendió casi 2.000 entradas falsas para ver a Daddy Yankee y luego se dio a la fuga

‘La Última Vuelta World Tour’ es el nombre con el que el artista puertorriqueño, Daddy Yankee, se despide de los escenarios. Al ser considerado como uno de los pioneros en el género del reggaeton son millones los fanáticos, en diferentes países, que han buscado la forma para no perderse la oportunidad de verlo interpretando éxitos como “Limbo”.

Ese anhelo de ver una de sus últimas presentaciones se vio frustrado para cientos de seguidores peruanos luego de que, al quedarse sin boletas, terminaran siendo presa de una millonaria estafa. Los tickets de ingreso se agotaron rápidamente y dejaron a muchos viendo cómo su sueño se “esfumaba”.

🔴🇵🇪 ESTAFA EN PERU: Pamela Cabanillas Soley de 18 años creó un sistema de ventas de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee y ganó ilícitamente 500.000 USD. Se fugó a España. pic.twitter.com/MyNewJjBaC — Nicolas Copano (@copano) October 20, 2022

Sin embargo, algunos encontraron una pequeña esperanza al conocer que se estaban revendiendo boletas, y sin dudarlo se hicieron acreedores de un pase completamente falso. Algo que no solo les arrebató su ilusión sino también el dinero que disponían.

Víctimas de una red de estafa

La Policía Nacional recibió varias denuncias y detectó que se había gestado toda una red fraudulenta que llegó a vender casi 2.000 entradas. La actividad estaba liderada por una joven de 18 años, identificada como Pamela Cabanillas, quien huyó a España un día antes del concierto (el 17 de octubre) con todo el dinero recolectado ilegalmente.

Las autoridades detallaron que el modus operandi consistió en vender un mismo boleto cerca de 377 veces llegando a acumular al menos dos millones de soles (más de dos mil millones de pesos colombianos).

“Una entrada original con un código QR y una enumeración encriptada que solamente permite el ingreso a una sola persona. Esta misma entrada con el código ha sido vendida a más de 50 personas”, detalló el general Céspedes al diario La República.

Según medios locales, de esta organización hacían parte 19 personas; luego de Cabanillas, está Franco Patiño y Adriana Urresti, quienes son acusados de comercializar más de 200 ingresos con revendedores. Se reporta que los dos emprendieron la huida a Colombia hace seis días.

No era la primera estafa

El reporte policial indica que esta red hizo el mismo procedimiento para el concierto de otro artista (previsto para el 14 de noviembre de este año). “Con la evidencia, se ha detectado que también han realizado estafas con entradas de Bad Bunny.

Lamentablemente, estas personas ya no podrán recuperar su dinero, sin embargo, lograremos dar con la ubicación y captura de Pamela Cabanillas y los demás implicados”, detalló Céspedes a la prensa.

¿Qué se sabe de Pamela Cabanillas?

En su declaración a medios locales, las autoridades aseguraron que no era la primera vez que recibían denuncias de este tipo atribuidas a la joven de 18 años. Incluso tras conocerse los últimos casos (por lo menos 104), algunos usuarios de redes sociales cuestionaron que no se hubiese actuado para prevenir la nueva estafa.

Modalidad de estafas para conciertos en Perú. - Foto: Twitter @lachill721

En cuanto a los padres de Pamela, sin dar mayores de talles, su progenitor aseguró que no mantenía contacto con ella por motivos personales y que desconocía que estuviera implicada en esos hechos delictivos.

“No tengo conocimiento del paradero de mi hija. Yo estoy separado de su madre y desde que Pamela cumplió 18 años, en marzo, yo ya no he podido tener un contacto directo con ella. Más bien, me gustaría poder ubicarla y conversar con ella, yo no sabía nada de esto que ha pasado” dijo el padre de Cabanillas a La República.

Mientras se adelantan las investigaciones para dar con su paradero, la Policía peruana hizo un llamado a que siempre se utilicen las plataformas digitales oficiales a la hora de comprar pases para eventos.