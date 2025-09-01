Este es el lujoso anillo que presumió la princesa de Dubái tras dar el sí; generó reacciones

Mohamed bin Rashid Al Maktoum es el emir de Dubái, es decir, el gobernante de la ciudad y su familia es una de las más poderosas económicamente. Además, es el actual ministro de Defensa, el primer ministro y vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos.

Se dice que el Jeque Mohamed tiene 30 hijos, entre ellos, Sheikha Mahra, una joven que nació el 26 de febrero de 1996, estudió relaciones internacionales en Londres, tiene su propia línea de perfumes y el año pasado estuvo en el foco del ojo público tras los rumores de un nuevo romance.

En el 2024, Mahra fue vista con French Montana, un reconocido cantante y rapero marroquí, también fundador y CEO de Cocaine City Records, a quienes se les vio compartiendo exclusivos lugares de sus ciudades natales y agarrados de la mano.

Los rumores se confirmaron hasta hace poco, cuando la pareja asistió a la semana de la moda de París que se llevó a cabo del 24 al 29 de junio, en donde el rapero de 40 años desfiló en la pasarela y mostró su colección.

Sheikha Mahra, la princesa de Dubái que presumió su lujoso anillo. | Foto: Captura de Instagram @_xtianna_ / @xtianna_official

Se menciona que después de unos días de haber aparecido en una de las semanas más importantes que se celebra dos veces al año, Montana le propuso matrimonio a la emiratí en la conocida ciudad del amor.

Por el momento, no se han revelado detalles de la fecha de la boda y celebración, pero la pareja, presumió en ambos perfiles de Instagram el lujoso anillo que recibió la hija del Jeque Mohamed.

La publicación tiene más de 250 mil me gusta y ocho mil comentarios en la que amigos, seguidores y fanáticos aprovecharon para dejar su mensaje de felicitación.

“¡Felicidades, preciosa! ¡Te deseo todo lo mejor!”; “Felicidades hermosa princesa, te mereces toda la felicidad”; “Que Alá los bendiga a ambos. Que los una en la bondad”; “Mi honorable princesa Sheikha es mi corazón y alma en mi vida, te amo mucho”; fueron algunos de los comentarios.

¿Quién fue la exnovia de French Montana?

En el 2014, el empresario mantuvo una relación con Khloé Kardashian, la empresaria, presentadora y modelo que tiene más de 300 millones de seguidores en su perfil y hace parte de una de las familias más famosas estadounidenses.