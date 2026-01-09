Este es el último día para participar en ‘La danza de los millones’: puede ganar los jugosos premios

En medio del alto que se generó en las transmisiones de Desafío Siglo XXI, la programación del Canal Caracol dio un giro inesperado y dos nuevas producciones llegaron al horario nocturno. Se trata de La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones, programas que han sido muy bien recibidos por los televidentes y que cada noche regalan alegría y dinero a quienes se conectan con el contenido.

En el caso de La danza de los millones, presentado por la reconocida Laura Acuña, los colombianos tienen la oportunidad de llevarse millonarias sumas de dinero desde la comodidad de sus hogares, pues lo único que deben hacer es conectarse con el canal de lunes a viernes a partir de las 9:30 p. m. y responder a la esperada llamada telefónica.

Laura Acuña es la presentadora oficial de la Danza de los Millones. Foto: Tomada de Caracol Tv

En cada uno de los capítulos que se han emitido desde su fecha de estreno, una pareja de celebridades de Colombia y del mundo debe cumplir con algunas pruebas sencillas, cuya finalidad es cuidar cada uno de los billetes que les fueron entregados y hacer todo lo posible para que ninguno caiga al suelo, pues el dinero que se pierda es entregado a los televidentes.

Para poder convertirse en los ganadores de este dinero, que en total suma un monto de 120 millones de pesos colombianos por episodio, los interesados deben registrarse en la página oficial del Canal Caracol y, al dejar sus datos personales en la plataforma, muy posiblemente serán contactados por la producción y tendrán la oportunidad de participar en la dinámica.

¿Cómo inscribirse a ‘La danza de los millones’ y cuánto dinero puede ganar?

En uno de los capítulos que más ha llamado la atención, una de las televidentes logró comunicarse con Laura Acuña, quien le hizo algunas preguntas sobre lo ocurrido en el programa y, al responder de manera correcta, se llevó un total de 74 millones de pesos colombianos, lo que hizo que el número de participantes aumentara de forma importante.

Sin embargo, la suerte y los millones no llegan para todos, pues los participantes tienen una única oportunidad para contestar la pregunta y, de no conocer la respuesta, quedan inmediatamente descalificados, lo que también genera conversación en la comunidad digital, ya que un hombre de Cali perdió 52 millones de pesos al dar una respuesta incorrecta.

La Danza de los Millones se ha convertido en uno de los programas que más populares de la televisión colombiana. Foto: Foto: Tomada de Caracol

Mujer resultó ganadora en ‘La Danza de los Millones’ y se llevó jugosa suma de dinero; reveló qué hará con el premio

¿Cuál es el último día para poder participar en ‘La danza de los millones’?

Pese a que se convirtió en uno de los programas favoritos de los colombianos durante las últimas semanas, la temporada de La danza de los millones llegará a su gran final, pues en la noche del martes, 13 de enero, el Desafío Siglo XXI estará de vuelta en su horario habitual para continuar con los retos de la versión 2026.

Es por esto que la noche del viernes 9 de enero será la última oportunidad para participar en el programa, pues este ya no contará con más emisiones.