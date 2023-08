Este es el verdadero número de hijos que tendría Diomedes Díaz

No obstante, el intérprete de ‘Tú eres la reina’ y ‘Sin saber que me espera’, también conocido como el ‘Cacique de la junta’, es identificado por manejar una vida polémica en cuanto a las mujeres y las relaciones amorosas.

‘Yo me llamo’ Diomedes Díaz

A pesar de que ‘Yo me llamo’ cuenta con artistas que poseen un talento innegable, son varios los participantes que sorprenden al público, no necesariamente por tener una buena manera de cantar, interpretar y realizar buenos movimientos en escenario, sino todo lo contrario.

“Hace rato no tenemos un Diomedes”, dijo Amparo Grisales emocionada al verlo llegar a la tarima, sin embargo, este sentimiento no duró mucho tiempo, pues el concursante no logró convencer al jurado con su presentación, a pesar de audicionar con un gran éxito, como lo es el tema ‘Mi ahijado’.

Adicionalmente, en la cuenta oficial de Instagram de ‘Yo me llamo’ se compartió un corto video en el que el participante afirmó que es bueno cantando, sin embargo, fue traicionado por los nervios. “Amparo se emocionó cuando yo entré y me dijo: “Te pareces a Diomedes”, eso me dio emoción y subí el tono, pero Amparo no perdona ni un detalle”, aseguró.