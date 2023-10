Este es el video oficial de ‘Procura’, con el que Maluma confirmó que será papá

Así es el video musical de Procura

La pieza audiovisual inicia con las palabras de Maluma que dedicó en medio de su concierto realizado en Medellín durante 2022. “Para saludar a todos mis amigos que están por ahí, mi familia, mis padres, mi novia que está ahí, te amo. Tantos años buscando el amor por fuera y no me daba cuenta de que estaba ahí al ladito mío, te amo, mi vida”.

Seguidamente, se empiezan a mostrar diversos videos en los que se observa tanto a Maluma como a su novia compartiendo diversas experiencias en distintos lugares, a la vez que mientras conduce un automóvil clásico por las calles de Miami, el cantante entona frases como: “Por fin encontraste a alguien que te quiere, que te ama, te presume y te valora, no como esos que abandonan. Y a mí eso me suena a indirecta, no me olvidas”.