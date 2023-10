Esto es lo que hace la novia de Jhonny Rivera cada eclipse solar; generó controversia en redes

En las últimas semanas, el artista ha estado en boca de la opinión pública y la prensa nacional, debido a la relación sentimental que sostiene actualmente con una joven cantante que era una de sus coristas. Pero esta no es la razón que llama la atención entre los internautas, sino su gran diferencia de edad.

Pero no era un día de ejercitarse normal, pues el pasado 14 de octubre se presentaría un fenómeno natural: el eclipse anular de sol.

Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido entre los artistas, pues según manifestó Jhonny era día de entrenar, y el curioso dato que reveló el intérprete de Nuestro amor no puede ser, es que cada vez que hay un eclipse, Jenny sale a entrenar, es decir que, al parecer, no se la lleva muy bien con el ejercicio.