¿Jhonny Rivera y Jenny López terminaron? La respuesta del cantante causó asombro en redes sociales

Esta revelación causó cientos de comentarios y opiniones por parte de los cibernautas, pues muchos de ellos no estuvieron de acuerdo, debido a la gran diferencia de edad que existe entre ellos. El cantante le lleva 29 años.

No obstante, la pareja ha sabido manejar las críticas, y a pesar de esto, dejó ver, por medio de varias entrevistas realizadas en programas de televisión y cadenas de radio, que esto no ha sido un impedimento a la hora de comunicarse o manejar los pormenores de su relación.

Jhonny decidió terminar con las dudas de sus más de 3.3 millones de seguidores y responder a la pregunta relacionada con el supuesto fin de su relación amorosa. “Nosotros estamos superbién, estamos demasiado bien, no sé ni siquiera, no escuché el chisme que dicen que armaron, yo no lo escuché, la verdad”.