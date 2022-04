Estos son los precios de las boletas para el concierto de Guns N’ Roses en Bogotá

La mundialmente famosa banda de hard rock estadounidense Guns N’ Roses llega al país para deleitar a su público el 11 de octubre en el estadio El Campín, de Bogotá.

Tres décadas atrás y en la cresta de la ola de una carrera que sigue siendo un tsunami, Guns N´ Roses hizo historia en Bogotá con su mítico concierto que bajo la lluvia selló una conexión eterna entre el público nacional y Axl Rose, Duff McKagan y Slash.

Generaciones de fanáticos que han crecido con la leyenda de los Gunners cantarán las canciones que de aquel inolvidable recital del año 1992. Sin duda, el regreso de una leyenda del rock & roll cumplirá la promesa en vivo a sus seguidores en Colombia, que promete ser una celebración nacional con la música eterna de Guns N’ Roses.

Not In This Lifetime Tour fue la gira que en 2016 los trajo por última vez a Colombia, en la ciudad de Medellín. Un show que reconectó al público con una de sus bandas más queridas de todos los tiempos. Pero no era suficiente: faltaba liberar la tensión que dejó el mito en vivo de 1992, bajo la lluvia y en El Campín.

La gira South American Tour 2022 los traerá de vuelta a la capital colombiana, en el tercer trimestre de este año.

´Welcome to the Jungle´, ´Sweet Child o’ Mine´, ´Don’t Cry´, ´Paradise City´, ´Nightrain´, ´November Rain´, ´Civil War´, ´You Could Be Mine´, ´Mr. Brownstone´, ´Live and Let Die´, ´Knockin’ on Heaven’s Door´ y ´Patience´ serán algunas de las canciones que entonarán las más de 30.000 personas que se congregarán en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

NEW YORK, NY - OCTOBER 11: Guns N' Roses perform onstage during the "Not In This Lifetime..." Tour at Madison Square Garden on October 11, 2017 in New York City. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation) - Foto: Getty images

De acuerdo con la página web Entradas Amarillas, el público podrá ingresar a las instalaciones del estadio a las 5:00 p. m. y el espectáculo comenzará a las 8:00 p. m.

Aclaran que los precios de las entradas pueden variar en cualquier momento, en función de la oferta y la demanda. Estiman un aforo total, dependiendo de las reservas técnicas, y del patrocinador que eventualmente pueden ser liberadas para la venta.

La preventa para miembros del club de fans inicia este miércoles 19 de abril, y la preventa exclusiva para tarjetahabientes de los Bancos Aval y dale! será válida desde el 20 de abril de 2022 a las 9:00 a. m. hasta el 22 de abril de 2022 a las 8:59 a. m, o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

Preventa exclusiva para compras con Tarjetas Débito y Crédito de los Bancos AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular tarjeta débito dale!, en la página web www.entradasamarillas.com y en los puntos de venta autorizados en las diferentes localidades. Aplica para máximo cuatro boletas por transacción. Precio de boletería sujeto a disponibilidad y existencias al momento de la compra. Consulta precios, localidades y más información del evento en www.entradasamarillas.com No acumulable con otros incentivos o promociones.

Estos son los precios de las boletas para el concierto de la banda Guns N’ Roses, el 11 de octubre en Bogotá. - Foto: web Entradas Amarillas

La edad mínima de ingreso al concierto es de 14 años. Las zonas libres de alcohol son los sectores 15, 17, 19 y 21 en oriental baja, según la empresa organizadora Sueño Stéreo.

Las personas con movilidad reducida contarán con áreas adecuadas especialmente para ellos, en las localidades gramilla y occidental baja del estadio, quienes podrán estar con un acompañante en estas áreas.

Por otro lado, advierten que no estará permitido el ingreso de mujeres en visible estado de embarazo, de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades policiales, y habrá un equipo de seguridad, además de uniformados de la policía en todas las instalaciones del estadio El Campín.