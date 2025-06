El 23 de abril, el cantante compartió la mejor de las noticias en redes sociales: “Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolverles, en forma de canciones, todo el cariño que me han dado durante este tiempo. Los quiero mucho”.

“Durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó y hoy, con enorme emoción, puedo decirles que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”, escribió en un post publicado en su cuenta oficial de Instagram.