Evaluna y Camilo le demuestran al mundo que el amor no tiene barreras con este tierno video

Evaluna le dedicó tierno mensaje a Camilo

Junto a las imágenes, la cantante escribió lo siguiente: “Un post simplemente para honrar a Camilo. Me derrito por ti. Amo que seas mi esposo, mi novio, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, el mejor papá, mi hogar. Enamorada de ti cada día más”.

El colombiano no se quedó quieto y le respondió a Evaluna así: “Me derrito por ti. Le doy gracias a Dios porque me hayas elegido a mí para ser tu compañerito. El primer video me mató”.