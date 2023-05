A Camilo y Evaluna los criticaron duramente por error que cometieron con Índigo en un aeropuerto

Camilo y Evaluna han sido dos jóvenes latinos que desde muy pequeños han estado bajo el foco de los medios de comunicación gracias al gran talento que tienen en la música. El colombiano fue muy célebre con su participación en el reality de canto Factor X, donde salió victorioso y logró grabar su primer trabajo discográfico. Por su parte la venezolana hace parte de la gran estirpe musical Montaner, dándole todas las herramientas para desenvolverse como cantante y actriz.

La vida unió a estos dos jóvenes que desde el inicio congeniaron a la perfección y el amor que creció en ellos los llevó a protagonizar una de las bodas de ensueño más llamativas y mediáticas de la última década, demostrando al mundo que no hay edad para vivir un compromiso matrimonial bajo los cánones religiosos de la fe que ellos dos se profesan, todo en medio de muchas críticas por acudir al altar con tan solo 26 años en cuanto a Camilo y 22 con respecto a Evaluna.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner durante su matrimonio, luego de varios años de relación. - Foto: Tomada de Instagram

Lo que más sorprendió es que los chicos rápidamente le anunciaron al mundo que estarían buscando su hijo y este llegó más rápido de lo pensado, pues en 2021 la venezolana anunció que ya llevaba en su vientre a una criatura que les alegraría su existencia. Los meses de embarazo pasaron sin mayor obstáculo y finalmente el 9 de abril de 2022 nació Índigo, quien no solo ha sido un atractivo más de la pareja, sino también un tema de controversia, pues las decisiones parentales de los artistas han dejado a más de uno con la boca abierta.

La primera fue precisamente el método en el que Índigo llegó al mundo. Evaluna quiso tenerla en su propia casa en una piscina especial para este tipo de partos en el agua, que duró más de 24 horas. Luego vino el nombre de la bebita, que hace alusión al color del famoso blue jean y que para ellos es un término neutro, que no va de la mano con ningún género y esto iría de la mano con el deseo de los cantantes de darle la posibilidad a su hija de elegir si quiere identificarse como hombre o mujer, o incluso con un género no binario.

Camilo Echeverry y Evaluna Montaner. - Foto: Tomada de Instagram

Esto obviamente desató una oleada de críticas que aún resuenan en las redes sociales, pues los cantantes son muy religiosos y muchos de sus seguidores también lo son, quienes no entienden por qué Camilo y Evaluna no se adhieren a los conceptos básicos del cristianismo sobre los roles de género. Aún así, los jóvenes han seguido adelante con su particular forma de ser papás.

Tanto Camilo como Evaluna muestran muchos de los momentos cotidianos que viven como pareja y familia. Hace pocos días el antioqueño decidió publicar en su cuenta de TikTok un clip en el que mostraba una de sus aventuras como papá en compañía de su esposa y si hija. Los tres estaban en un aeropuerto y tuvieron un percance muy normal cuando se tienen un bebé de tan solo un año en brazos.

Índigo orinó sin querer su pantalón y cuando Evaluna y Camilo reaccionaron, se dieron cuenta que no tenían otro pantaloncito para ponerle a su hija, por ende el paisa, de una forma muy recursiva, empezó a hacer todo tipo de maromas con la prenda de su hija para poder secarla y así volvérsela a poner, asunto que para los jóvenes fue muy jocoso, pero que no pasó desapercibido para sus millones de seguidores.

La pareja anunció el embarazo en octubre de 2021 con la canción que lleva el mismo nombre, Índigo, y que es interpretada por ambos. - Foto: Foto: Instagram @camilo

Los cantantes empezaron a ser blanco de muchas críticas y varios haters cuestionaron si en verdad ellos están lo suficientemente preparados para ser papás, dejando claro que han sido muchas las veces en que han dejado al aire su falta de experiencia en el tema. “Cómo no saber que cuando se sale con niño siempre hay que llevar ropa extra, porque nunca sabes lo que pueda pasar”, “¿No es mejor llevar recambio siempre? La ropa es pequeña no ocupa mucho espacio”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Camilo en TikTok.