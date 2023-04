VIDEO: Camilo pide que le enseñen a ser papá y muestra detalle inédito de Índigo

Camilo ha mostrado su faceta de papá desde el minuto 1 que se enteró que su hermosa hija Índigo venía en camino. Junto a su esposa -Evaluna Montaner- ha compartido todos los pormenores de la llegada de su retoño y una vez tuvieron a la bebita en brazos, se embarcaron en una aventura que aún hoy sigue deleitando a los millones de seguidores que los dos artistas acumulan en las redes sociales.

En plataformas como Instagram, Twitter y Tik Tok han surgido diversos temas sobre la paternidad de Camilo, desde apoyar la decisión de Evaluna de tener a Índigo en su casa, a través de un parto bajo el agua, hasta el hecho de nombrar a la niña con un nombre neutro para respetar su elección de identidad de género cuando tenga plena conciencia para hacerlo.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry. - Foto: Tomada de Instagram @evaluna

Todo esto ha generado una expectativa constante en todo lo que sucede alrededor del colombiano y su hija, a quien siguen sin mostrar ante los medios de comunicación, pues tanto él como Evaluna quieren mantener su identidad en secreto para que no sea foco de críticas ni insultos, algo lamentablemente muy cotidiano en las redes sociales, asunto que muchos famosos han denunciado y ninguna plataforma ha logrado hacerle frente.

Los paparazzis ya han logrado mostrar el rostro de Índigo muy al pesar y rabia de Camilo y su pareja, sin embargo, tampoco se hace necesario el trabajo de los fotógrafos, pues aunque los cantantes no muestren la carita de su bebita, sí muestran muchos asuntos de su diario vivir, como cosas que come y cómo juega, siendo la naturaleza la predilecta de la pequeña para empezar a explorar y conocer el mundo.

La pareja anunció el embarazo en octubre del año pasado con la canción que lleva el mismo nombre, Índigo, y que es interpretada por ambos. - Foto: Foto: Instagram @camilo

Que Índigo elija salir de su casa para jugar no es de gratis, pues sus papás son dos amantes del aire libre y desde que su hija nació siempre han tratado de enseñarle a disfrutar y cuidar del mundo que la rodea, pues ellos viven en una casa gigante en Miami que tiene muchos metros cuadrados de pasto y árboles donde jugar. Lo mejor de todo es que la pequeña ni siquiera se pone zapatos para jugar, asunto que el paisa se encargó de mostrar en sus redes sociales.

En un video, en el que solo se ve enfocado un pie de Índigo, se puede ver el montón de mugre y suciedad que la pequeña ha recogido mientras juega descalza por todo su hogar, asunto que fue de mucha gracia para su padre, pues él también es amante de andar sin calzado por donde quiera que vaya y -obviamente- termina con los pies con el mismo negro mugroso que los de su hija.

“¿Esta niña de quién es hija? ¡Dios mío!”, se le escucha decir a Camilo en voz en off mientras muestra los pies sucios de Índigo, dicho clip que ya se replicó en otras cuentas de Instagram, en las que hicieron muy bien la tarea añadiendo al clip del cantante una imagen de él con sus pies totalmente negros, ratificando lo que él mismo quiso decir con su historia, donde también se lee una petición bastante particular del paisa: “alguien que me enseñe a ser papá”.

Camilo Echeverry le canta y le baila a su pequeña bebé Índigo. - Foto: Instagram @evaluna

Los cibernautas aprovecharon estas publicaciones para dejar su opinión al respecto y tomar partido en el debate de estar o no con zapatos mientras se camina por el mundo, en el que la mayoría acertaron que la modalidad de Camilo y su hija Índigo es la más cómoda de todas, declarándole la guerra al calzado.

“Andar a pies descalzos sirve como polo a tierra, aparte de liberar toxinas y heavy metals 👏”, “Andar descalzo es lo más sabroso 🥹”, “Ahhhh bueno al menos le dijo hija😂”, “Uy total, necesita unas buenas clases, pero primero para ser persona aseada antes que ser papá”, “Qué bien que le hable como una niña pensé que no lo hacían”, son algunos de los comentarios de los usuarios de Instagram.