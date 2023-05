Video: Camilo Echeverry quiso sorprender con un baile pero causó risas

Camilo Echeverry podría decirse que es uno de los exparticipantes del Factor X que mayor éxito ha tenido después de participar en el programa musical. Desde muy pequeño siempre mostró pasión por esta disciplina de la que hoy en día asegura, tiene el placer de decir que es la que lo mantiene a él y a toda su familia.

El cantante publicó un video que causó risas entre sus seguidores - Foto: Instagram @camilo

Claramente, haber conocido a su actual esposa Evaluna Montaner con quien tiene una hija llamada Índigo, le abrió mucho más rápido camino en la industria musical a nivel nacional e internacional. Hoy en día ha ganado bastantes premios de la academia no solo por el talento que posee desde muy pequeño, sino también por tener a como lo dice el “el mejor maestro”, Ricardo Montaner.

Cada que saca un nuevo álbum, sencillo o colaboración se vuelve tendencia en cuestión de minutos, pues quienes lo han escuchado cantar saben que tiene un timbre de voz muy único que normalmente no se podría encontrar en un mercado tan peleado como el de los artistas.

Además de ser un gran compositor, cantante y en general artista este hombre, con el tiempo también se ha convertido en todo un creador de contenido digital para redes sociales como Instagram, TikTok y Twitter.

Camilo es uno de los artistas colombianos más queridos. Foto: Instagram @camilo. - Foto: Foto: Instagram @camilo.

Igualmente, en otras plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, sus canciones le han dado la vuelta al mundo por sus éxitos.

“Mientras @evaluna empaca pal tour, yo me aseguro que la ropa pase la prueba de calidad 😅”, fueron las palabras con las que el joven acompañó el posteo que ha recibido tanto comentarios buenos como malos. Como suele ser costumbre, cientos de personas no dudaron en interactuar de todas las formas posibles en el post que en menos de 24 horas ya suma más de 320.000 me gustas.

En los comentarios, la mayoría de usuarios y se tomaron el tiempo necesario para escribirle mensajes buenos y malos de personas de todo el mundo.

“Mi única neurona cuando tengo que hacer algo importante”, “El ejemplo perfecto de lo que me pasa por la cabeza cuando tengo que estudiar “, “Esa ropa será de algún diseñador? Porque ellos se visten bien raro... o será que eso está a la moda? Prefiero mil veces lo clásico, cómodo y fresco, pero con estilo y sin ridiculeces”, “La locura tuya no es normal @camilo, pero lo normal es no ser normal, me encantaaaaaa viva la locura 🤪”, “miércoles, ahora sí nos jodimos, creó qué Camilo está en el lugar equivocado”, “Pobre Evita, este se le está saliendo del closet”, “Él es muy afeminado”, “Pareces una tía mía con esa pinta”, “Él y sus trapos que se pone”, expresaron los internautas.

Aunque el posteo iba dirigido a su esposa Evaluna, la joven no se ha pronunciado al respecto ni para reírse, pero los internautas no dudan de que pronto lo haga.

Cabe recordar que Camilo contrajo matrimonio con Evaluna y hace un tiempo se rumoró que estaba pasando por una crisis, a lo que él mismo se pronunció y dijo que como toda relación han tenido subidas y bajadas, pero nunca han pensado en divorciarse.

“Por supuesto que en mi relación con Evaluna hemos pasado por momentos muy complicados, hemos vivido terremotos muy complejos, hemos vivido momentos en los que nos hemos preguntado: ¿para dónde va esto? ¿Qué va a pasar? Eso no sale en las fotos ni se comparte nunca”, afirmó el joven, haciendo una de las confesiones que más esperaban sus fanáticos.

Y agregó: “a nosotros no nos describen los momentos que hemos pasado, nos describe lo que hemos decidido hacer por proteger nuestro amor en esos momentos difíciles. Hemos decidido saber que el amor tiene un propósito y que es por ese propósito que vale la pena luchar día a día de manera disciplinada”.