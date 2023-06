Ex de Gerard Piqué se casó con un empresario: una frase suya llamó la atención

El nombre de Gerard Piqué no deja de sonar en la prensa y en las redes sociales últimamente. Desde hace un año, su separación con Shakira y el retiro del fútbol profesional han hecho del catalán una figura mucho más mediática de lo que lo fue durante su carrera. Ahora, los titulares estuvieron enfocados en él por una sorprendente razón.

El motivo más reciente tiene que ver con Núria Tomás, la actriz española que fue su pareja antes que el ex defensor central del FC Barcelona saliera con la cantante barranquillera. Ahora, la europea se casó y parece que le mandó un recado.

Núria Tomás y su esposo. Instagram @nuria_tomas. - Foto: Instagram @nuria_tomas

Y es que todos en Cataluña estuvieron pendientes de las nupcias, pues contrajo matrimonio con el famoso empresario Agus Piug, lo que lo convirtió en el evento social más destacado del año en la región.

Horas antes, y con la atención de todos, Núria compartió una foto con su ahora esposo en Instagram. A la imagen le acompaña un texto que llamó la atención. “Nunca había dicho esta frase: Pasado mañana me caso. ¡Ah! Y con el mejor hombre que he conocido jamás. Llueva o truene amor, el sábado lo gozamos”, exclamó dichosa.

Si bien estuvo más de un año con Piqué, su relación no llegó a prosperar . Cada uno decidió seguir su camino y ella hoy cumple un sueño más.

En su momento, Tomás se refirió a la ruptura del español y Shakira, declaraciones que también cautivaron a la opinión pública internacional.

“ Cuando hay sentimientos por medio, cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle ”, comentó la artista en su momento.

Shakira y Piqué se han vuelto tema de conversación por las polémicas relacionadas con su rompimiento. - Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Núria Tomás ya había aparecido hace menos de un año

Poco antes, ya se había manifestado acerca de la separación entre su ex y la colombiana en otro espacio. Asimismo, reveló detalles de su propia historia de amor con el exjugador y otros aspectos impactantes.

Así las cosas, a pocos días de estrenar el documental sobre su vida, la joven mencionó que contaría algunas de las situaciones de su historia que la han hecho convertirse en la mujer que es hoy en día.

Shakira conoció a Piqué mientras este salía con Núria Tomás. - Foto: Getty/Facebook: Nuria Tomas

Especialmente, habló de algo que le pasó a los 21 años y que cambió su vida. “Me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó ahí. Empecé a ser otra”., dijo y siguió: “Apareció un amigo, hasta ese momento habíamos sido amigos, y nos convertimos en pareja”, finalizó.

Dado que la historia de amor entre los dos se dio hace cerca de 13 años cuando ella tenía 21, sus seguidores relacionaron el comentario con Piqué.

A raíz de la avalancha de comentarios al respecto, Tomás decidió pronunciarse nuevamente para aclarar lo dicho en su video y desmentir que se trate del deportista.

“Está muy bien eso de callar pero (…) esta vez no lo he llevado igual de bien. Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono.”, comenzó diciendo.

También les habló a los 16.000 seguidores que obtuvo en los últimos días y les dijo que si habían llegado a su cuenta por el comentario hecho en la promoción de su documental mejor dejaran de seguirla.

“Sólo deciros que si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, no la compréis, porque os vais a decepcionar”, les dijo.

Luego, afirmó que al futbolista lo menciona por poco más de dos minutos en el primer capítulo porque se refiere a las parejas que la afectaron mucho desde su juventud, no solo Piqué, y que no tiene interés en desconocer que formó parte de su vida y lo puede nombrar cuando quiera y como quiera, pero aclaró: “Si buscáis cotilleo, no lo hay”.

También dijo que fue invitada por una plataforma internacional para contar su historia como madre y emprendedora, tema que la motivó a participar del programa, el cual empezó hace seis meses, pero se retrasó porque sus tiempos no daban.

“Ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía. (…) Como dice mi padre, no se puede evitar lo que digan, pero sí se puede evitar es que sea verdad”, aclaró.

Finalmente, dijo que tras la molestia que le generó el video, lo borrará en cuestión de una semana.