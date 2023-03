Exnovio de Shakira asegura que él le regaló un verso para que ella lo usara en una de sus canciones

Shakira es una reconocida cantante colombiana que ha logrado dejar el nombre del país en alto gracias a su talento, aunque hace unos meses su vida ha estado en el ojo público y no precisamente por su trayectoria musical, sino por la noticia de su ruptura con Gerard Piqué, con quien compartió durante 12 años y tuvo 2 hijos, Milan y Sasha.

Así Shakira mostraba con orgullo su familia, antes de la infidelidad de Piqué. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

El español le habría sido infiel a la artista barranquillera con una joven de 23 años que trabajaba con él en su empresa Kosmos y que lleva por nombre Clara Chía. Desde que se conoció sobre la separación de esta pareja, se dijo que Shakira ya había enviado señales a través de la música de lo que estaba pasando.

En su canción Te Felicito empezó a mostrar ciertas cosas que se relacionaron con Piqué y con su actual pareja, ya que en el video se mostró un tarro de mermelada y este representó el detalle por el que la colombiana se dio cuenta que algo estaba mal en su casa.

Luego, lanzó Monotonía haciendo referencia a cómo se sentía con lo que vivió cuando se enteró que su relación se estaba perdiendo.

Shakira fue #1 en tendencias musicales. Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

Seguido a ello, llegó Music Sessions #53 con el productor argentino Bizarrap, canción con la que envió indirectas a Piqué, diciéndole que le dejó a la prensa en la puerta, la suegra de vecina y una deuda en la Hacienda; también nombró sutilmente a la novia del exdefensa, diciendo: “tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena”.

En su más reciente lanzamiento musical, la cantante tiró de frente contra Clara Chía y Piqué y esto, al parecer, ha generado ciertos problemas en la relación de los tórtolos, pues su plan de casarse ya no estaría del todo asegurado.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

Pero uno de los nuevos detalles que se ha conocido con todo este tema de la separación y de las canciones que ha hecho la colombiana es que uno de sus exnovios habría hecho parte de sus composiciones con una frase que le regaló.

Se trata del actor puertorriqueño Osvaldo Ríos, quien fue el primer novio de Shakira; cuando estaban juntos ella tenía 20 años y él 37. Su relación fue bastante criticada por la diferencia de edad y porque se presumía que él usaba a sus parejas para hacerse conocer.

Shakira y Osvaldo Ríos se llevaban 17 años de diferencia - Foto: Tomadas de las cuentas en Instagram: shakira y osvaldoriosalonso

Ahora, con todo el revuelo que ha causado el tema de la colombiana y su vida amorosa, Ríos reapareció para contar que un sencillo musical de ella tiene una frase que él le regaló cuando estaban juntos. En el programa Chisme No Like contó que la artista le había escrito una canción que él aún escucha y se emociona.

“Quiero ser tu firmamento. De tu boca una canción, de tus alas siempre ser el viento”, fue la frase que Osvaldo dijo haber compuesto para Shakira y que luego ella le pidió permiso para usar en su canción No Creo, lanzada en el año 1998.

Además, el actor sostuvo que la barranquillera escribía sus canciones en servilletas mientras estaban en los aviones y que él fue parte de su inspiración en esa época.

Ríos admitió “ser el gran amor” de Shakira y el único al que no le ha dedicado canciones de desamor tras la ruptura, pues seguían amándose.

“Tuvimos una relación muy linda que valoro y valoraré toda mi vida (...) Me escribió canciones que todavía me emocionan cada vez que las oigo. Yo le escribí poesías. Ojalá tenga guardado el libro que le escribí. Yo le escribía poemas y ella me escribía canciones (...) Gracias a internet, ahora puedes ir a YouTube y escucharlo tú mismo, por tu propia boca... en todas las entrevistas, habla maravillas de mí”, manifestó, agregando que la colombiana no tiene nada malo que decir de él y la relación que tuvieron.