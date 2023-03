“Lo ha intentado superar a su estilo”: Carlos Vives defiende a Shakira tras las críticas por su ‘venganza musical’

La separación entre la cantante colombiana Shakira y y el exjugador español Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar puesto que todo se desató debido a la infidelidad del catalán con una joven de 23 años llamada Clara Chía Marti, integrante de su empresa Kosmos.

A raíz de esta situación, han nacido varias canciones que se han convertido en número uno, haciendo que facture vez tras vez. Primero salió Te Felicito junto a Rauw Alejandro, luego de hacerse oficial la noticia, empezó a lanzar más dardos a su ex y la nueva pareja con temas como Monotonía, Music Sessions #53 y el más reciente TQG junto a Karol G.

Shakira y Karol G en el final de TQG. Foto: YouTube Karol G. - Foto: Foto: YouTube Karol G.

Aunque en infinidad de ocasiones Shakira ha aclarado que sus canciones no tienen “nombre propio”, es muy notorio que la barranquillera ha lanzado fuertes indirectas con las letras de sus canciones y los más afectados han sido Piqué y Clara Chía. Frases como: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”; “Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”; “Yo contigo no regreso ni que me llore’ ni me suplique”; “Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias”; “Tú buscando por fuera la comida y yo diciendo que era monotonía”; “Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito”, estarían relacionadas con su ex pareja.

Esto ha dado mucho de qué hablar y muchos le piden a la colombiana que ya pase la página y deje de darle importancia a su expareja, puesto que no se lo merece luego de lo que hizo y como la hizo quedar delante de millones de personas.

La pareja habría optado por asumir una actitud que, posiblemente, le dolería a la colombiana. - Foto: Instagram @shakira - TikTok @oscar.caceress/ Twitter @ClaGerFans

Uno de los cantantes que siempre ha mostrado su apoyo, respeto y admiración frente a la polémica situación fue el artista colombiano y también amigo desde hace muchos años, Carlos Vives, quien en varias ocasiones ha opinado sobre esta ‘venganza musical’, pero esta vez, lo hizo para la agencia Europa Press, donde no dudó en defender a su colega y manifestó su deseo en que pronto deje atrás su ruptura con el exfutbolista.

“Siempre un mensaje de amor. Cuando se ha pasado por estas cosas, uno sabe que lo que necesita es quererse, cariño y ella a su estilo ha ido enfrentando su situación. Uno no lo hace con su música, al estilo de uno y ella lo hace al estilo de ella con su música y al final, nada, es tan difícil cuando a uno le pasa en la vida, es tan fuerte cuando uno tiene una ruptura sea artista o no sea artista, cuando algo se te derrumba que has construido y has creído... A mí me pasó y es muy difícil incluso oír consejos es muy difícil porque cada quién vive eso. Es como tan propio”, señaló inicialmente el artista.

Carlos Vives opinó sobre la situación de Shakira. Foto tomada de Instagram @carlosvives - Foto: Instagram @carlosvives

A su vez, la periodista le preguntó si estaba de acuerdo con que sus canciones fueran tan directas, siendo tan cercado a ella, a lo que respondió Vives: “Yo creo que un dolor así cada uno lo exorciza de una manera, ¿no? Yo, por ejemplo, por mi estilo ahí están mis canciones de despecho, pero ella lo ha entendido así y lo ha intentado superar a su estilo, a su forma”.

Por último, el cantante colombiano le deseó lo mejor tanto a Shakira como a Piqué: “Yo quiero que ella sea feliz y que todos sean felices porque al final, cuando se rompe algo así, uno quiere que los hijos sean felices, que él sea feliz y encuentre porque al final todos venimos a buscar la felicidad en la vidad, ¿verdad?”, concluyó.