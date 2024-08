Exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ confirmó que se separó de su pareja: “No me pregunten más por eso”

Alfredo Redes se separó de su pareja y mamá de su hijo Isaías

“Para que sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, se los agradezco. Yulieth y yo no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, por ahí... No vivimos juntos, yo estoy viviendo solo, entonces para que sepan y todo esté claro”, dijo Alfredo.