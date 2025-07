Alejandra Serje confesó delicada situación con La casa de los famosos

“Me tomo el tiempo de hacer esta historia porque me encuentra con unas personas que se toman todo tan personal, no se alcanza imaginar la cantidad de insultos que he recibido, también de mensajes de apoyo, porque finalmente decidí ejercer mi derecho a la libre expresión. El único consejo que les voy a dar es que uno no es valiente detrás de un teléfono, como dijo Melissa”, dijo Alejandra.