Diego León Hoyos indicó, entre risas, que desde la pandemia de 2020, hubo una crisis en su realidad , ya que la actuación era mejor paga en la televisión y ya no lo llaman para otros personajes relevantes.

“ Es terrible. Yo debí ser un reconocido actor del país y ahora tengo que aguantarme que me llamen para hacer de nomo o de brujo ”, dijo.

“Yo tengo que agradecer a la vida por el reconocimiento que tuve. Mis papeles han despertado gran simpatía, la gente me recuerda y me dicen cosas que me llenan de felicidad, por eso tengo que agradecer”, manifestó ante cámaras.