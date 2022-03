Fanny Lu tuvo tierno gesto con los perros de Mauricio Leal

La reconocida cantante Fanny Lu sigue demostrando por qué era la mejor amiga del estilista Mauricio Leal. No ha dejado de soñar con él, de recordarlo y de planear homenajes en nombre de su adorado ‘Maito’, asesinado con su mamá, Marleny Hernández, por su propio hermano Jhonier Leal en medio de un doble crimen que conmocionó al país y que ocurrió el pasado 21 de noviembre de 2021.

La artista grabó un video de seis minutos y lo difundió el viernes 18 de marzo, a través de su cuenta Instagram. En la grabación se ve a Fanny Lu visitando los perritos de su amigo Mauricio. En la visita les llevó regalos (juguetes, galletas y comida). Los animales han sido cuidados por unos vecinos del famoso peluquero.

“Soy de las que piensa que tu mano derecha no se debe enterar de lo que hace tu mano izquierda, pero este caso es especial porque se trata de Mauricio Leal y de sus niñitos, sus perritos: Maito y Niñito. Por redes sociales he recibido sus mensajes de preocupación y me llena de felicidad que todos estén pendientes de ellos. Aquí estoy en nombre de todos”, escribió Fanny Lu en su post.

La cantante agradeció especialmente a Simón y a su esposa, como se llama el vecino, por el cuidado y el amor que les dan a los caninos. “Ellos están muy bien, nunca han aguantado hambre ni han estado en mal estado. Comparto con ustedes esta bella experiencia”, remató una de las famosas que más ha sentido el asesinato de su “Niño genio”.

“Hola niñito y Maito, sabes que Maito les envía muchos besos desde allá arriba en el cielo. Yo sé lo mucho que les importaban estos perritos a Marleny y Mauricio. Simón, usted fue el que se quedó con uno de los recuerdos más bonitos de ellos”, le dijo la artista al vecino de los Leal.

El hombre contó que apreciaba mucho a Marleny, a quien conocía hacía 8 años. En varias oportunidades ella le pidió el favor de que cuidara a sus dos perritos, sobre todo cuando estaba de reposo por un tratamiento de radioterapias que le hicieron en las piernas.

“Lo que necesite para los perritos me avisa. Si no tuviera tantos me los llevara, tengo cuatro en Perú y tres en Bogotá”, soltó emocionada Fanny Lu, quien comprobó que las dos mascotas de Maito están bien cuidadas, y no como lo han querido hacer ver por redes sociales.

El tierno gesto de Fanny Lu generó muchas reacciones en su perfil de Instagram. “Por más amigas como fanny Lu”. “Ufffff!! Inevitable no llorar, tantos sentimientos”. “La mejor manera de honrar una amistad”. “Linda Fanny Lu… y los señores que acogieron en su hogar a los perritos de Mauricio Leal”, fueron algunos de los comentarios que escribieron en esta red social.

La cantante Fanny Lu siempre ha expresado su dolor por la partida de Mauricio Leal. Foto: Instagram @fannylu. - Foto: Foto: Instagram @fannylu.

El pasado 24 de enero, la cantante colombiana reveló en una emisión especial en vivo hecha en el canal de YouTube de Laura Acuña que creará un libro para recordar el legado de Mauricio entre sus amigos.

“Él vino y tocó muchas vidas, como cuando te transformaba el pelo, así nos transformó el corazón y sería muy lindo ver esta transformación plasmada en un libro de recuerdos, y me encantaría proponértelo para que juntas hagamos este proyecto bonito”, dijo Fanny Lu entre lágrimas, en ese momento.

“Cuenta conmigo, Fanny, es más me voy a poner a trabajar desde ya en el tema y convocamos a todas esas mujeres que transformó y vas a tener aquí parte de la logística en Colombia, me parece divino”, le respondió de manera inmediata Acuña.