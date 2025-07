Florinda Meza reveló la razón por la que no tuvo hijos con Chespirito y expuso los ‘defectos’ del actor

El pasado 5 de junio se estrenó en la plataforma Max la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como Chespirito. A once años de su fallecimiento, algunos de sus familiares decidieron recrear los momentos más significativos del actor que dio vida a icónicos personajes como el Chavo del 8 y el Chapulín Colorado, entre otros.

A lo largo de los capítulos, ha llamado especialmente la atención la relación que el actor, comediante y director mantuvo con Florinda Meza, quien interpretó a doña Florinda y, años más tarde, se convirtió en su esposa.

'El Chavo' es uno de los programas más recordados de la televisión mexicana. | Foto: Instagram: @elchavodel8

Sin embargo, a juzgar por los relatos que se presentan en la nueva producción, los hijos que Roberto Gómez Bolaños tuvo con Graciela Fernández se vieron afectados por la separación de su familia y por los conflictos que surgieron en torno a la nueva relación de su padre.

Esto ha provocado intensos debates en redes sociales, donde muchas personas se han mostrado sorprendidas con el contenido de la serie y se han encargado de recordar algunas de las entrevistas que el actor y su esposa concedieron a diversos medios de comunicación.

Una de las que más llamó la atención fue en la que Florinda confiesa la razón por la que no tuvieron hijos dentro de su matrimonio.

“Absolutamente, siempre lo quise y se lo propuse, sin insistencia, porque en un hospital de Los Ángeles, California, hacían una operación para regresar la vasectomía, estábamos a tiempo, pero me dijo a los hijos se les quiere a través de la madre y que un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración y que él no podría cargar con el peso y la culpa de amar menos a los otros”, dijo Florinda Meza.

Por otro lado, se mencionó que Roberto Gómez Bolaños no quería que se generaran conflictos entre los hijos que tuvo con su exesposa y los que pudieran nacer de su relación con Florinda Meza.

“Además, dijo que si hubiera conflicto entre los medios hermanos, no soportaría que lastimaran o agredieran al supuesto bastardo que sería su adoración. Me pidió que no lo pusiera yo en ese predicamento y le dije que no lo iba a hacer".

Los defectos de Chespirito, según Florinda Meza

En otra entrevista concedida por la pareja, la actriz sorprendió con las palabras que utilizó para referirse a la familia de Roberto, las cuales muchos consideraron ofensivas e innecesarias.